Belgicko plánuje nákup rakiet za 3 MILIARDY eur! V súboji o lukratívny kontrakt súperí s Holandskom

BRUSEL - Belgicko plánuje nakúpiť americké rakety v hodnote niekoľkých miliárd eur na posilnenie svojho letectva a systémov protivzdušnej obrany, uviedli belgické noviny De Tijd a L'Echo. Informuje o tom agentúra Belga.
Belgická vláda požiadala Spojené štáty o schválenie nákupu zbraní v hodnote až 3,69 miliardy dolárov (3,14 miliardy eur), vyplýva z dokumentov americkej Agentúry pre obranno-bezpečnostnú spoluprácu (DSCA). Objednávka zahŕňa rakety AIM-120 AMRAAM vyrábané americkou spoločnosťou Raytheon. Tie sa stanú súčasťou výbavy 45 belgických stíhačiek F-35 a mohli by byť použité aj v systémoch protivzdušnej obrany NASAMS.
AMRAAM je radarom navádzaná raketa určená na ničenie lietadiel a iných vzdušných cieľov. Tento systém si získal pozornosť aj vďaka nasadeniu vo vojne na Ukrajine.
Brusel si od nákupu sľubuje, že uzatvorenie dohody bude znamenať presun časti výroby spoločnosti Raytheon do Belgicka. Slúžiť by mal na to závod FN Browning v meste Zutendaal, z ktorého by boli rakety dodávané do celej Európy. Belgicku však konkuruje Holandsko, ktoré sa rovnako tak uchádza o tento kontrakt a v posledných rokoch už zadalo veľké objednávky rakiet AMRAAM.