AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Z havarovaného auta vyslobodzujú osobu, FOTO z miesta

MICHALOVCE - Hasiči aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode na Humenskej ceste v Michalovciach. Z havarovaného auta vyslobodzujú osobu, hlásia obmedzenia v doprave.
Na Humenskej ceste v Michalovciach došlo k vážnej dopravnej nehode. "Hasiči na mieste zasahujú pri vyslobodzovaní jednej ťažko zranenej osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia. Druhá zranená osoba je taktiež v opatere záchranárov," informoval Hasičský a záchranný zbor Košického kraja.
Upozorňuje, že cesta je momentálne prejazdná len s obmedzeniami. Vodičov preto prosí o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zložiek.
