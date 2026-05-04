Obrovská tragédia na ceste: VIDEO Zomrelo päť tínedžerov! Vodič nezvládol zákrutu

PARÍŹ - Piatok, ktorý mal patriť výletu a oddychu pri vode, sa na juhovýchode Francúzska zmenil na tragédiu. Skupina mladých ľudí vo veku 17 až 19 rokov zahynula po tom, čo ich auto vyletelo zo zákruty a zrútilo sa do hlbokej rokliny.
Cesta za kúpaním sa skončila katastrofou
Partia desiatich kamarátov vyrazila počas sviatku 1. mája na výlet v dvoch autách. V departemente Ardèche si chceli nájsť miesto na kúpanie a stráviť deň pri vode.
Jazda sa však pre jednu z posádok skončila tragicky. Vodič prvého auta nezvládol úsek úzkej a kľukatej cesty. Namiesto bezpečného prejazdu na most vozidlo vyletelo mimo vozovky a zrútilo sa do rokliny, uvádza televízia France 3.
Pád z 25 metrov a následný požiar
Auto s piatimi mladými ľuďmi padalo približne 25 metrov, pričom po náraze začalo horieť. Následky boli fatálne.
„Z piatich mladých ľudí – štyroch mužov a jednej ženy – nikto nemal šancu prežiť,“ uviedla televízia France 3.
Ako prví dorazili na miesto nehody ich priatelia z druhého vozidla, ktorí okamžite privolali záchranné zložky.
Vyšetrovanie smeruje k nedodržaniu rýchlosti
Okolnosti nehody začali preverovať vyšetrovatelia. Podľa prokuratúry vo Privas nasvedčujú prvé zistenia tomu, že vodič jazdil neprimerane rýchlo.
„Predbežné vyšetrovanie a výpovede svedkov ukazujú, že rýchlosť vozidla bola pred nehodou príliš vysoká vzhľadom na charakter úzkej a kľukatej cesty,“ uviedla prokurátorka Céline Nainaniová, ktorú citoval denník Le Dauphiné.
Súčasťou vyšetrovania sú aj toxikologické testy a forenzné analýzy.
„Boli ako rodina“: slová, z ktorých mrazí
Tragédia zasiahla hlavne rodiny obetí. Matka jedného z mladíkov, 18-ročného Yannicka, opísala pre France 3 silné puto medzi kamarátmi. „Bola to partia mladých ľudí, ktorí sa mali večer vrátiť domov. Radi spolu trávili čas pri jazerách, zabávali sa. Nepili ani nefajčili. Boli ako bratia,“ povedala Gwénaëlle Masová.
Dodala, že všetci mladí často navštevovali ich dom a boli súčasťou rodinného života. „Tak trochu boli všetci aj našimi deťmi,“ dodala so smútkom.
Kto bol v aute
Podľa informácií z francúzskych médií a príspevkov na sociálnych sieťach sedeli v aute okrem Yannicka aj jeho priatelia Greg, Louis a Antoine spolu so svojou priateľkou Paris.