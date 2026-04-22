Slovensko čaká MRAZIVÁ noc! Meteorológovia vydali výstrahy pred mrazom: Na horách bude vyčíňať silný vietor

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Takmer na celom území Slovenska hrozí v noci na štvrtok (23. 4.) mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Výnimkou sú okresy Bratislava, Senec, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platí od stredy 23.00 h do štvrtka 7.00 h. „Očakávaný mráz alebo prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozornili meteorológovia.

 (Zdroj: SHMÚ.sk)

SHMÚ vydal na štvrtok aj výstrahu pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Potrvá od 4.00 h až do piatka (24. 4.). Rýchlosť vetra môže miestami dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.

 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Ústav avizuje aj výstrahu pred vetrom v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rovnako v okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Kežmarok a Poprad. Výstraha prvého stupňa platí predbežne od štvrtkového obeda.

 (Zdroj: SHMÚ.sk)

