Blanár zdôraznil prínos spolupráce: Zapájanie podnikateľov pomáha ekonomike aj zahraničiu

BRATISLAVA - Zapájanie slovenských podnikateľov do rozvojovej spolupráce prináša prínosy pre partnerské krajiny aj slovenskú ekonomiku. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v súvislosti s aktivitami realizovanými pod značkou SlovakAid. Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR zároveň informoval, že na rozvojové projekty v tretích krajinách v rámci Programu podnikateľských partnerstiev je v tomto roku vyčlenených 1,5 milióna eur.
„Zapojenie slovenských firiem do týchto aktivít nám umožňuje prenášať naše skúsenosti, expertízu a inovácie do zahraničia a vytvárať tak nové príležitosti pre slovenskú ekonomiku,“ podotkol Blanár.
Rezort podporuje podnikateľov
Ako dodal, rezort rozvíja nástroje na zapájanie podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce. Medzi aktivity patrí aj odborné podujatie „Zapojte sa do rozvojovej spolupráce“, ktoré poskytuje informácie o projektoch a možnostiach podpory. Na jeho aktuálnom ročníku sa zúčastnilo viac ako 60 zástupcov a podľa Blanára potvrdil rastúci záujem súkromného sektora o zapájanie sa do tejto oblasti.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva Rastislava Chovanca sa téma zapájania podnikateľov premietne aj do pripravovaného podujatia ekonomickej diplomacie - Exportného fóra, kde má byť zaradený samostatný panel venovaný rozvojovej spolupráci. Diskusia o tejto oblasti má byť súčasťou aj výročnej porady ekonomických diplomatov.
SlovakAid podporil desiatky projektov
Ako pripomenul rezort, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev SlovakAid bolo od roku 2021 podporených 31 projektov v rôznych krajinách v celkovej sume takmer štyri milióny eur. Na tento rok je vyčlenená alokácia vo výške 1,5 milióna eur, pričom podávanie žiadostí o dotácie je otvorené do 8. mája.
Ako konštatoval Blanár, práve podnikatelia prinášajú inovácie, investície a praktické riešenia, ktoré dokážu výrazne prispieť k udržateľnému rozvoju v partnerských krajinách a súčasne pritom šíriť dobré meno a expertízu Slovenska. „Preto je naším cieľom ďalej skvalitňovať podmienky na ešte intenzívnejšie zapájanie sa slovenských firiem do týchto aktivít,“ deklaroval.