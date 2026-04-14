Zábery, z ktorých mrazí: VIDEO zachytilo chlapca na železničnom priecestí! Vlak miestom preletel len o pár sekúnd

BERNOLÁKOVO - Spustené závory ho nezastavili. Chlapec v obci Bernolákovo ležiacej pár kilometrov od Bratislavy prešiel cez železničné priecestie doslova na poslednú chvíľu. Pár sekúnd potom, ako podliezol závory a dostal sa do bezpečia, úsekom prebehol vlak. Obec zábery zverejnila a apeluje na ľudí, aby boli opatrní a zbytočne neriskovali.
Na nebezpečnú situáciu, ku ktorej došlo na miestnej Hlavnej stanici upozornila obec Bernolákovo. Na zverejnených záberoch vidieť mladého chlapca, ktorý prebehol cez priecestie v čase, keď boli závory už dlhšie spustené. Len o niekoľko sekúnd neskôr miestom prešiel vlak. "Hoci to tentokrát mladík stihol, stačí zlomok sekundy – potknutie, pošmyknutie či akékoľvek zaváhanie – a následky takéhoto konania môžu byť veľmi tragické," uviedla obec.
Počet priestupkov na železničnom priecestí sa podľa ich slov v poslednom období znížil, avšak stále sa vyskytujú u všetkých účastníkov cestnej premávky. Najzraniteľnejšími sú pritom chodci, najmä študenti a deti. Každé takéto riskantné správanie predstavuje vážne ohrozenie života a zdravia. "Tento incident zverejňujeme ako významné varovanie a preventívne upozornenie pre verejnosť. Touto cestou žiadame všetkých o obozretné správanie a dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na železničnom priecestí," odkázali občanom.
Apelujú tiež na rodičov, pedagógov a dospelú populáciu v súvislosti s podporou pri vzdelávaní a usmerňovaní detí a mladých ľudí k bezpečnému správaniu v doprave, najmä na železničnom priecestí. Ako uviedli, je dôležité pripomínať, že ignorovanie svetelnej signalizácie a snaha „stihnúť to na poslednú chvíľu“ môže mať fatálne následky.
"Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o maximálnu obozretnosť a rešpektovanie dopravného značenia a výstražných zariadení. Vlaková súprava nedokáže zastaviť na krátku vzdialenosť a každé porušenie pravidiel výrazne zvyšuje riziko vážnej nehody s tragickými následkami," dodali.