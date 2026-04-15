Aprílové energošeky čakáte márne a do schránky sa pozeráte zbytočne: TOTO ich zabrzdilo, čaká sa na vládu!

BRATISLAVA - Druhá vlna energošekov, ktorú štát pôvodne avizoval na apríl, sa napokon nespustila. Dôvod je jednoduchý – vláda doteraz neschválila pokračovanie tejto formy pomoci, a preto Slovenská pošta nedostala žiadny pokyn na ich tlač ani distribúciu.
Na situáciu upozornil aj portál techbyte.sk, podľa ktorého si mnohí ľudia zbytočne kontrolujú poštové schránky. Energošeky z druhého kola totiž aktuálne vôbec neexistujú. Hoci štát v minulosti deklaroval pokračovanie kompenzácií za vysoké ceny tepla, bez formálneho rozhodnutia vlády nie je možné celý proces spustiť. Operátori call-centra už skôr potvrdili, že nemajú k dispozícii žiadne nové informácie a všetko závisí od ďalšieho kroku kabinetu.
Slovenská pošta, ktorá zabezpečuje doručovanie energošekov, je v rovnakej situácii. Tlač ani distribúcia sa zatiaľ nezačali. "Z ministerstva hospodárstva sme zatiaľ nedostali žiadne bližšie informácie o ďalšej tlači a distribúcii energošekov," uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová. Bez konkrétnych pokynov z rezortu tak celý mechanizmus stojí a termín spustenia druhej vlny zostáva neznámy.
Ľudia stále čakajú aj na peniaze ešte z prvej vlny
Problémy sa pritom netýkajú len druhej vlny. Časť domácností stále čaká aj na energošeky z prvej distribúcie, čo vyvoláva obavy, či o peniaze neprídu. Ak však majú nárok evidovaný v systéme, suma im bude vyplatená dodatočne. Dôležité je, aby boli údaje správne zaznamenané – v opačnom prípade je potrebné podať námietku.
Štát zároveň pripravuje zmeny v celom systéme energopomoci. Pôvodne mala byť jednoduchá a spravodlivá, no v praxi sa ukázali viaceré nedostatky. Výnimkou podľa portálu neboli ani omyly vo vyplácaní. V hre sú pritom desiatky miliónov eur a štát už avizoval, že v niektorých prípadoch bude peniaze vymáhať späť.
Podľa strany SaS unikli osobné údaje z energopomoci: Saková by mala vyvodiť zodpovednosť
Komplikácie spôsobuje najmä výpočet bonity domácnosti, ktorý zohľadňuje príjmy všetkých osôb s trvalým pobytom na danej adrese, aj keď tam reálne nebývajú. Riešia sa aj energošeky s obmedzenou platnosťou či podozrenia z úniku citlivých údajov.