Dostali ste už energošek? POZOR na dátumy, po TEJTO lehote vám už pošta peniaze nevyplatí! TAKÝTO je ďalší postup

BRATISLAVA - Ak patríte k tým, ktorí si už vo svojich schránkach našli energopoukážky, dajte si pozor na dátumy. Tieto poukazy majú totiž pevne stanovenú lehotu na vyzdvihnutie, po ktorej ich Slovenská pošta odmietne preplatiť.
Energošeky, ktoré slúžia ako štátna pomoc s úhradou nákladov na teplo treba uplatniť do 45 dní od dátumu na poukaze. Urobiť tak môžete na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Pri dĺžke platnosti energošeku pritom nerozhoduje dátum doručenia, ale dátum, ktorý je vytlačený na samotnom šeku.
Problém môže nastať, ak túto 45-dňovú lehotu nestihnete. Vtedy vám pošta môže odmietnuť energošek vyplatiť. Našťastie dobrou správou je, že ani tak o peniaze neprídete, budete si však na ne musieť počkať. Suma sa automaticky pripočíta k najbližšiemu energošeku. Upozornil na to portál Techbyte. Potvrdilo to samotné ministerstvo hospodárstva.
Nevyplatená suma sa nepresúva na bankový účet ani sa nevracia formou žiadosti. Pripočíta sa automaticky k najbližšiemu energošeku, ktorý štát pošle v ďalšom období vyplácania. Domácnosť tak dostane na najbližšom šeku vyššiu sumu.