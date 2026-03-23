Podľa strany SaS unikli osobné údaje z energopomoci: Saková by mala vyvodiť zodpovednosť

BRATISLAVA - Ministerstvu hospodárstva (MH) SR pravdepodobne unikol zoznam ľudí s ich osobnými údajmi, ktorí v minulosti požiadali o vynechanie z nového systému energopomoci. Heslom nechránený zoznam obsahuje mená a rodné čísla približne 20.000 ľudí. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej SaS. Označujú to za škandalózny únik, ktorý by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) čo najskôr vysvetliť a vyvodiť aj osobnú zodpovednosť.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS) vyhlásil, že anonymne obdržal USB kľúč obsahujúci nešifrované súbory s menami, priezviskami a rodnými číslami občanov. „V hlavičke dokumentu bol uvedený názov ´Zoznam ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s poskytovaním osobných údajov´. Paradoxne ide o zoznam tých, ktorí nechceli, aby štát ich údaje evidoval. Napriek tomu sa ocitli v databáze, ktorá zjavne unikla,“ zhodnotil.
Upozornil, že ide o mimoriadne citlivé údaje, ktoré môžu byť ľahko zneužité. „Rodné číslo je kľúčový identifikátor - dá sa zneužiť pri prístupe k zdravotnej dokumentácii, finančným službám či dokonca pri vybavovaní úverov. Pýtam sa, kto všetko má dnes prístup k týmto dátam,“ konštatoval Galek. Avizoval, že SaS podá podnet na orgány činné v trestnom konaní aj na Úrad na ochranu osobných údajov. „Ale myslím si, že toto je naozaj zásadné, škandalózne zlyhanie doteraz neviditeľnej ministerky Sakovej. Tá by mala vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Liberáli na riziká systému upozorňovali už pri jeho schvaľovaní, pripomenul podpredseda SaS Marián Viskupič. „Už v septembri 2025 sme varovali, že vznikne masívny register domácností s citlivými údajmi a že hrozí ich zneužitie. Dnes môžem povedať jediné, všetko sa naplnilo. Máme chaos, výpadky, hackerský útok a teraz aj únik dát,“ zdôraznil. Zároveň poukázal na vysoké náklady celého projektu energopomoci, ktorý má napriek tomu zásadné nedostatky.
Predseda SaS Branislav Gröhling označil situáciu za ďalší dôkaz dlhodobého chaosu na MH. „Za dva a pol roka sme svedkami jedného zlyhania za druhým. Únik rodných čísel 20.000 ľudí je absolútne neprijateľný,“ podčiarkol a vyzval ministerku hospodárstva na okamžité vysvetlenie situácie. „Zároveň podáme trestného oznámenia a zvážime aj jej odvolávanie,“ dodal opozičný poslanec.
Reakcia ministerstva
„Strana SaS dnes verejne oznámila, že disponuje materiálom, ktorý bol podľa všetkého získaný nezákonným spôsobom. Veríme, že si v tejto súvislosti splnila všetky zákonné povinnosti, ktoré jej z takejto situácie vyplývajú, a že okrem politického využívania tejto témy podnikla aj konkrétne kroky na ochranu ľudí, ktorých osobnými údajmi má údajne disponovať,“ uviedlo v reakcii MH. Zároveň očakáva, že celý dátový nosič (USB) spolu s predmetnou obálkou odovzdá SaS v rámci trestného oznámenia OČTK v neporušenom stave na odborné preskúmanie.
Ministerstvo hospodárstva deklarovalo, že situáciu dôkladne preveruje a plne spolupracuje s príslušnými orgánmi. V tejto súvislosti komunikovalo aj s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a objednalo si znalecké skúmanie. „Výsledky tohto skúmania odstúpi orgánom činným v trestnom konaní. V prípade potreby využije všetky právne prostriedky na vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré mohli pochybiť alebo sa dopustiť protiprávneho konania,“ doplnil rezort.