Podľa strany SaS unikli osobné údaje z energopomoci: Saková by mala vyvodiť zodpovednosť

BRATISLAVA - Ministerstvu hospodárstva (MH) SR pravdepodobne unikol zoznam ľudí s ich osobnými údajmi, ktorí v minulosti požiadali o vynechanie z nového systému energopomoci. Heslom nechránený zoznam obsahuje mená a rodné čísla približne 20.000 ľudí. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej SaS. Označujú to za škandalózny únik, ktorý by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) čo najskôr vysvetliť a vyvodiť aj osobnú zodpovednosť.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS) vyhlásil, že anonymne obdržal USB kľúč obsahujúci nešifrované súbory s menami, priezviskami a rodnými číslami občanov. „V hlavičke dokumentu bol uvedený názov ´Zoznam ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s poskytovaním osobných údajov´. Paradoxne ide o zoznam tých, ktorí nechceli, aby štát ich údaje evidoval. Napriek tomu sa ocitli v databáze, ktorá zjavne unikla,“ zhodnotil.

Upozornil, že ide o mimoriadne citlivé údaje, ktoré môžu byť ľahko zneužité. „Rodné číslo je kľúčový identifikátor - dá sa zneužiť pri prístupe k zdravotnej dokumentácii, finančným službám či dokonca pri vybavovaní úverov. Pýtam sa, kto všetko má dnes prístup k týmto dátam,“ konštatoval Galek. Avizoval, že SaS podá podnet na orgány činné v trestnom konaní aj na Úrad na ochranu osobných údajov. „Ale myslím si, že toto je naozaj zásadné, škandalózne zlyhanie doteraz neviditeľnej ministerky Sakovej. Tá by mala vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť,“ vyhlásil opozičný poslanec.

Liberáli na riziká systému upozorňovali už pri jeho schvaľovaní, pripomenul podpredseda SaS Marián Viskupič. „Už v septembri 2025 sme varovali, že vznikne masívny register domácností s citlivými údajmi a že hrozí ich zneužitie. Dnes môžem povedať jediné, všetko sa naplnilo. Máme chaos, výpadky, hackerský útok a teraz aj únik dát,“ zdôraznil. Zároveň poukázal na vysoké náklady celého projektu energopomoci, ktorý má napriek tomu zásadné nedostatky.

Predseda SaS Branislav Gröhling označil situáciu za ďalší dôkaz dlhodobého chaosu na MH. „Za dva a pol roka sme svedkami jedného zlyhania za druhým. Únik rodných čísel 20.000 ľudí je absolútne neprijateľný,“ podčiarkol a vyzval ministerku hospodárstva na okamžité vysvetlenie situácie. „Zároveň podáme trestného oznámenia a zvážime aj jej odvolávanie,“ dodal opozičný poslanec.

Reakcia ministerstva

„Strana SaS dnes verejne oznámila, že disponuje materiálom, ktorý bol podľa všetkého získaný nezákonným spôsobom. Veríme, že si v tejto súvislosti splnila všetky zákonné povinnosti, ktoré jej z takejto situácie vyplývajú, a že okrem politického využívania tejto témy podnikla aj konkrétne kroky na ochranu ľudí, ktorých osobnými údajmi má údajne disponovať,“ uviedlo v reakcii MH. Zároveň očakáva, že celý dátový nosič (USB) spolu s predmetnou obálkou odovzdá SaS v rámci trestného oznámenia OČTK v neporušenom stave na odborné preskúmanie.

Ministerstvo hospodárstva deklarovalo, že situáciu dôkladne preveruje a plne spolupracuje s príslušnými orgánmi. V tejto súvislosti komunikovalo aj s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a objednalo si znalecké skúmanie. „Výsledky tohto skúmania odstúpi orgánom činným v trestnom konaní. V prípade potreby využije všetky právne prostriedky na vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré mohli pochybiť alebo sa dopustiť protiprávneho konania,“ doplnil rezort.
 

Súvisiace články

Opozícia zvoláva mimoriadny výbor:
Opozícia zvoláva mimoriadny výbor: Vláda vraj len spôsobuje chaos okolo pohonných látok
Dostali ste už energošek?
Dostali ste už energošek? POZOR na dátumy, po TEJTO lehote vám už pošta peniaze nevyplatí! TAKÝTO je ďalší postup
TOTO je tá sľúbená
TOTO je tá sľúbená konsolidácia? Presne NAOPAK! Príjmy štátu klesajú, zatiaľ čo výdavky rastú
Raši podá návrh na
Raši podá návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov: Opozícia sa rozchádza v postojoch
Kultúrne organizácie, ktorým Rada FPU zrušila zmluvy na viacročné projekty, sa chcú brániť právnou cestou
Predseda NRSR Raši prijal monackého partnera: Rokovali o ekonomike, kultúre a vytvorení monackého konzulátu na Slovensku
Debata v Mama, ožeň ma sa zvrhla: Putá a bičík? V posteli som dračica... zaznelo pred svokrou
ŠKANDÁL medzinárodných rozmerov: Maďarský
VIDEO z divokej naháňačky
Nezvyčajná situácia na diaľnici:
Naliehavé pátranie: Mladík Peťo zmizol na študijnom pobyte. Zúfalé slová rodiny: Po TOMTO ho už nik nevidel
Andrej Babiš
Vládna koalícia v Česku sa zhodla na čiastočnom zrušení koncesionárskych poplatkov
Brusel bije na poplach!
Európska únia neotáľa: Odstrihla Maďarsko od citlivých rokovaní pre obavy z úniku
Šéf Medzinárodnej agentúra pre
Jablonský je v tom až po uši! Svoju partnerku hltal očami: Petra v slzách...
Dráma ako zo seriálu! Slávny herec napadol suseda pred vlastnými deťmi: Incident vyšetruje polícia!
Červený koberec Let's Dance: Zvodná Zuzana Šebová a pamätáte si ešte Petru Marko? Aha, ako vyzerá!
Sexuálne chúťky v relácii Mama, ožeň ma: Nápadníčky to vybalili naplno, svokra ani nedýchala
Najväčší trapas na letisku! Otec prepašoval synovi do batoha TÚTO 30-centimetrovú vec, smial sa aj personál
Šváb prežije bez hlavy a kolibrík lieta dozadu: 12 neuveriteľných faktov o zvieratách
Kúpila bundu z druhej ruky a našla v nej stroj času: TOTO sa ukrývalo vo vreckách celých 20 rokov!
Nostradamus to videl už pred stáročiami: Mrazivé proroctvo o TOMTO štáte! Hrozí vojna, ktorú NIKTO nezastaví?
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Výrazne pomôže Shoptet aj umelá inteligencia
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
VIDEO Kandidát na gól roka! Prenádherná akcia slovenského mladíka, komentátor takmer zošalel
VIDEO Weiss pred zápasom dvadsaťročia na adresu Calzonu: Pre mňa ako pre otca je to neodpustiteľné
Špekulácie sa nakoniec naplnili: Kostelník skončil na lavičke Tatrana Prešov
Pogačar dosiahol nemožné: Po premiérovom triumfe v Sanreme ale naznačil, že sa sem už nikdy nevráti
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Vedci predstavili XXL nabíjačku pre elektrické kamióny: Vozidlo nabije skôr, než sa vodičovi skončí povinná prestávka
Britská útočná ponorka na jadrový pohon dorazila do Arabského mora. Irán je na dostrel Tomahawkov
Vedci objavili prírodnú látku, ktorá potláča hlad ako Ozempic. Práve toto vysvetľuje, prečo hady vydržia mesiace bez jedla
Mysleli si, že sú anonymní. Platili za zakázaný obsah, práve ich začala riešiť polícia v 23 krajinách
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
5 signálov, že muž stráca záujem: Väčšina žien ich prehliadne, dajte si pozor, kým nie je neskoro
ŠKANDÁL medzinárodných rozmerov: Maďarský
VIDEO z divokej naháňačky
Demokrati žiadajú odchod Fica:
Volebný súboj o prevzatie
