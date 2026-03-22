Tvrdá rana pre Slovákov: Ropná kríza so sebou zrejme prinesie aj ďalšie obmedzenia! Dotkne sa najmä TOHTO

BRATISLAVA - Vojna na Blízkom východe spôsobuje ropnú krízu, akú sme tu ešte v modernom svete nemali, prináša nové situácie. Prudký nárast cien palív, obmedzenie tankovania či dvojaké ceny - aj to už je aktuálna prax na Slovensku. Avšak, kompetentní prišli aj s ďalším obmedzením, ktoré má docieliť, aby sa šetrila nafta. A tým je zníženie maximálnej rýchlosti. Kde si dať teda pozor na nohu na plyne?
Drahšie palivá pre zahraničných motoristov, maximálne 50 litrov na jedno tankovanie do auta, 400 eur pre nákladiaky a 10 litrov pre kanister. To sú najnovšie obmedzenia, z ktorých niektoré už platia, iné začnú platiť od pondelkovej polnoci. Čísla nepustia. Hormuzský prieliv je naďalej uzavretý, bombardovanie energetickej infraštruktúry v Iráne a Izraeli spôsobili, že ceny ropy prudko rastú a aktuálne dosahujú maximá za posledné 4 roky, pričom cena prekročila už aj hranicu 110 dolárov za barel. Donedávna pritom cena bola polovičná a stála okolo 60 dolárov za barel. To tlačí ceny palív prudko hore a v okolitých krajinách atakujú hranicu 2 eurá za liter.
Avšak, ropná kríza, ktorú so sebou priniesla vojna na Blízkom východe, bude mať zrejme aj ďalšie obmedzenia, s ktorými motoristi zrejme nepočítali. Experti totiž chcú znížiť maximálnu povolenú rýchlosť na diaľniciach o 10 kilometrov za hodinu. Pre Slovákov by to znamenalo, že by na diaľniciach a rýchlostných cestách mohli jazdiť maximálnou rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Tvrdý záchranný plán oznámila Medzinárodná energetická agentúra (IEA), informuje portál autoviny.sk.
Návrat k Home-office?
A práve obmedzenie rýchlosti na diaľnici má byť hlavnou zbraňou v boji s nedostatkom palív. Podľa expertov pomalšia jazda na diaľnici môže ísť o kľúčovú úsporu paliva, keďže spotreba pri znížení rýchlosti o minimálne 10 kilometrov za hodinu klesne o 5 až 10 percent. Celkovo to spôsobí zníženie dopytu po rope o 6 percent, a to na úrovni celého štátu.
Podľa expertov by slovenská vláda nemala zaháľať a navrhované zmeny by sa dali zaviesť okamžite, za pochodu, využitím elektronických informačných tabúľ na diaľniciach a rýchlostných cestách. Okrem toho môže vláda apelovať na úrady a verejný sektor, aby išli príkladom. Ak napríklad na nultom obchvate Bratislavy sa dá v súčasnosti jazdiť rýchlosťou maximálne 130 kilometrov za hodinu, po zavedení obmedzení by to bolo maximálne 120 kilometrov za hodinu. Tým, ktorí by boli voči návrhu skeptickí, posiela IEA konkrétny príklad - Pakistan. Ten už v dôsledku ropnej krízy znížil maximálnu rýchlosť na diaľniciach zo 120 na 100 kilometrov za hodinu, pričom obmedzenia sa dotkli aj nákladnej dopravy.
Avšak, IEA má v rukáve aj ďalšiu možnosť, ako zabezpečiť nižší dopyt po palivách, ktorú sme si otestovali už aj počas pandémie koronavírusu - a tým je vyššie využívanie práce z domu, či obmedzenie zbytočných služobných ciest s využívaním leteckej dopravy. Inou možnosťou je aj zákaz jazdy autom vo veľkých mestách jeden deň v týždni, ktorý nazvali "nedele bez áut".