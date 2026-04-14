Saharský prach prichádza na Slovensko: Radšej sa PRIPRAVTE, smolu budú mať hlavne východniari!

BRATISLAVA - V polovici apríla budeme na Slovensku svedkami známeho fenoménu, ktorý sa opakuje už niekoľkýkrát. Závan saharského prachu z Afriky neobíde ani Slovensko a preto by ste sa na to mali pripraviť. Týka sa to predovšetkým ľudí, ktorí si sušia oblečenie v exteriéri či na balkóne. Vaše autá a odevy môžu dopadnúť aj takto.
S presnejšími informáciami prišiel portál imeteo.sk.
Web tento fenomén popisuje ako "prachovú clonu". Netreba však upadať do konšpirácií, ktorých je predovšetkým plný internet. Prírodný pôvod tohto javu tam totiž býva často spochybňovaný.
Príchod jari je často sprevádzaný týmto sprievodným javom. Nastáva pravidelne po období veterných a mrazivých dní. Tých sme boli počas apríla svedkami pomerne často. Výrazné oteplenie so sebou nesie aj závan tohto prachu. Ten sa bude usádzať nielen na podlahách balkónov či terás, ale aj na stieračoch a čelných sklách áut.
Máme svoju skúsenosť
Výskyt saharského prachu a piesku na Slovensku sme už v minulosti dokumentovali aj v uliciach hlavného mesta:
Radšej sa zariaďte vopred, hrozí krvavý dážď
Ak teda sušievate veci z práčky práve na balkóne či za domom, vedzte, že hlavne vaše belšie kusy môžu byť vplyvom tohto javu značne znehodnotené, preto treba myslieť dopredu a mokré šaty sušiť hlavne vo vnútri, aspoň niekoľko dní. Experti upozorňujú na jav, ktorý nazývajú aj "krvavý dážď".
Za prísun saharského prachu môže subtropická vzduchová masa, ktorá k nám podľa imeteo.sk prúdi z juhu. Poháňa jú stredomorský cyklón momentálne sa nachádzajúci nad severným Alžírskom. Týmto spôsobom sa vplyvom a kombináciou javu do atmosféry zdvihne veľké množstvo prachu a migruje krajinami - aj k nám.
Romantika na oblohe a prach bude hlavne na východe
Najväčšia koncentrácia sa očakáva práve v utorok 14. apríla, ale závan prachu bude na Slovensku badateľný počas celého týždňa. Zotrvá to tak až do konca budúceho týždňa a zrejme ešte aj o trochu dlhšie. Má to však aj svoje plusy. Zvírený prach často prikrášli a príjemne zafarbí aj východy a západy slnka do saturovanejších odtieňov.
Podľa modelu SKIRON, z ktorého web vychádza, sa koncentrácia prachu v atmosfére bude pohybovať na hodnote 740 miligramov na meter kubický, a to najmä na východe Slovenska. To zároveň uzatvára zimnú kapitolu tohto roka a pripraviť sa treba na teploty ako 20 stupňov Celzia a viac.