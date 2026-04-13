Viac prioritných okresov bez financovania znamená menej pre všetkých, uviedlo PS

Marek Lackovič
Marek Lackovič
BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nesúhlasí s návrhom ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezaradený) rozšíriť zoznam prioritných okresov z 19 na 30. Podľa PS ide o krok, ktorý bez navýšenia financií zníži reálnu pomoc pre najmenej rozvinuté regióny. V pondelok o tom informovalo PS.

Člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Marek Lackovič upozornil, že podpora pre tieto okresy je už dnes nedostatočná. „Minister Migaľ nevybojoval pre tieto okresy v tohtoročnom rozpočte absolútne nič. Ani cent navyše,“ uviedol. PS deklaruje podporu pomoci najmenej rozvinutým okresom, zároveň však spochybňuje spôsob, akým chce minister rozšírenie financovať.

Samuel Migaľ o aktuálnej situácii

„Ak sa o rovnaký balík bude deliť viac subjektov, výsledkom bude iba menej peňazí pre všetkých. Rozširovanie zoznamu bez peňazí navyše je podraz pre regióny,“ zdôraznil Lackovič. Lackovič zároveň upozornil aj na možné problémy v procese prideľovania príspevkov. „Po preštudovaní zápisníc máme v niektorých prípadoch podozrenia na nízku transparentnosť a férovosť celého procesu,“ uzavrel.

Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, uviedol Magyar
Platforma Otvorená kultúra informovala o aktuálnom stave pripravovaného dokumentu - Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK)
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák počas brífingu na tému Spoločné rokovanie Komory obcí Rady ZMOS
undefined
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
Prvý slovenský hráč z NHL, ktorý potvrdil účasť na MS: Tréner Országh oznámil skvelú správu
Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Hrôzostrašný masaker: Pri prepadnutí tímového autobusu bol zastrelený mladý futbalista
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Vedci spravili z obyčajného plastu benzín aj naftu. Toto môže úplne zmeniť boj s odpadom
Rebríček tankových veľmocí Európy 2026: Pozrite, kde sa umiestnilo Slovensko
WhatsApp nechráni tvoje správy tak, ako sľubuje, tvrdí Durov. Hovorí o obrovskom podvode na používateľoch
Gmail na Androide a iPhone dostal silnejšie šifrovanie. Takto po novom ochráni citlivé správy
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
