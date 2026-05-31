Magyar žiadal odstúpenie prezidenta Sulyoka: Ráno za ním plánuje zájsť

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Péter Magyar v nedeľu v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že v pondelok ráno plánuje zájsť za prezidentom Tamásom Sulyokom. Tomu dal do 31. mája termín na dobrovoľné odstúpenie, píše správa agentúry MTI.
„Termín na odstúpenie vyprší dnes o polnoci. Minister spravodlivosti a ja navštívime v pondelok o 8.00 h ráno prezidenta Tamása Sulyoka,“ napísal v príspevku na Facebooku maďarský premiér. Magyar po výhre svojej strany Tisza vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili.
Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu. Magyar v minulosti Sulyoka označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.