Tragický požiar v dievčenskej škole v Keni: VIDEO Posun v prípade, už sa vie, kto je za tým!

Zranená študentka, ktorú evakuujú po požiari v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni (Zdroj: TASR/AP/Andrew Kasuk)
NAIROBI - Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni založili žiačky. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier, píše správa agentúry DPA.
Plamene zachvátili internát Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru v strednej Keni v stredu v noci. Okrem 16 obetí si vyžiadal aj 79 zranených. Polícia v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala osem žiačok. Ich motív ostáva neznámy. Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza agentúra Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.