AKTUÁLNE Rozkol v KDH vrcholí: Poslanec Hajko sa definitívne vzdáva mandátu!

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko (KDH) sa vzdáva k 15. aprílu poslaneckého mandátu. Odôvodňoval to tým, že kresťanskí demokrati sa uberajú inou cestou a nepodarilo sa mu presadiť jeho priority. Zároveň informoval, že členom hnutia naďalej zostáva. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.
„Nepodarilo sa presadiť to, čo som si predstavoval. KDH sa uberá inou cestou. Je to rozhodnutie KDH, jeho orgánov aj najširšieho pléna,“ skonštatoval.
Hajka mrzí, že sa nepodarilo presadiť, aby sa z KDH stala silná reformná strana. Vyčítal napríklad to, že kresťanskí demokrati sa nedostatočne venovali ekonomickým témam. Mrzí ho tiež, že KDH neprišlo s vlastnými iniciatívami a aktivitami pri viacerých vládnych návrhoch a zmenách, ku ktorým mala opozícia výhrady. Kresťanským demokratom vyčítal aj nečitateľnosť v mnohých oblastiach. „Ja stále prajem KDH, aby sa dostalo do NR SR aj po ďalších voľbách, no obávam sa toho, že tam bude tak trochu do počtu a nebude určovať chod politiky celej vlády. Mojím osobným prianím pritom bolo, aby KDH bolo tou stranou, ktorá to celé potiahne,“ povedal.
Zároveň vyhlásil, že v parlamente nechcel pôsobiť ako nezaradený poslanec alebo člen iného klubu. „Poslanec by mal pôsobiť za stranu, za ktorú bol zvolený. Prebiehanie medzi klubmi nie je podľa mňa únosné,“ podotkol. Zároveň deklaroval, že aj po odchode z parlamentu naďalej zostáva v hnutí. „V tomto momente nevidím dôvod, aby som uvažoval o vystúpení alebo prestupe do inej strany,“ povedal s tým, že v hnutí tiež neplánuje pôsobiť ako nositeľ frakčnej politiky.