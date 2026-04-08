Koľko obetí majú cesty tento rok? V Žiline zomreli štyria, v Trenčíne už sedem ľudí

ŽILINA - Na cestách Žilinského kraja vyhasli v tomto roku pri dopravných nehodách štyri ľudské životy. Je to o šesť obetí menej ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 5. aprílu.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je nepatrne nižšia ako v porovnateľnom období roku 2025. Vlani polícia evidovala 365 dopravných nehôd, tento rok je ich o desať menej. Medzi štyrmi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 19 ľudí.
Tohtoročný počet obetí dopravných nehôd v Trenčianskom kraji stúpol na sedem
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa počas veľkonočného týždňa stalo deväť dopravných nehôd, vyžiadali si jeden ľudský život. Vyplýva to z informácii odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 126 dopravných nehôd (medziročný pokles o štyri). Zomrelo pri nich sedem ľudí, čo je o dvoch viac ako v rovnakom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpeli dvaja ľudia (medziročný pokles o deväť).
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 2711 dopravných nehôd, čo je o 128 viac, ako v rovnakom období roku 2025. Dopravné nehody si vyžiadali 50 ľudských životov (medziročný nárast o desať). Najviac obetí si vyžiadali cesty v Prešovskom samosprávnom kraji, kde pri dopravných nehodách zomrelo tento rok desať ľudí. Iba jednu obeť majú dopravné nehody na cestách Banskobystrického samosprávneho kraja.