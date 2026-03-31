Prezident Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov: Zdôraznil ich poslanie

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok vymenoval 30 nových profesorov. Akademikom pôsobiacich v odboroch ako história, molekulárna biológia, ale aj dizajn odovzdal vymenúvacie dekréty v Prezidentskom paláci v Bratislave. Hlava štátu v príhovore zdôraznila spoločné poslanie profesorov - starostlivosť o rozvoj talentov.
„Predstavujete naozaj rozličné profesie, v rámci ktorých máte nepochybne vlastné pracovné, výskumné či umelecké úlohy, ale aj ciele. Zastupujete prírodné vedy, medicínske, ekonomické a umelecké disciplíny, ale napríklad aj odbory, ako je religionistika či filozofia. Akoby vaša dnešná zostava vyjadrovala aj skutočnú samostatnú pestrosť nášho života. Spája vás však aj spoločné poslanie: starostlivosť o rozvoj talentov. Úsilie, aby naše vysoké školy vychovávali odborne mimoriadne kvalifikovaných mladých ľudí pripravených prispieť k rozvoju našej vlasti aj k jej ekonomickému, spoločenskému i kultúrnemu napredovaniu,“ uviedol Pellegrini.
Hlava štátu zároveň zdôraznila, že v aktuálnom svete je vzdelanie „najdôležitejšou surovinou“, pretože na talentoch a schopnostiach záleží v modernej spoločnosti viac.
Novovymenovaným profesorom prezident takisto odkázal, že môžu prispieť k zlepšeniu spoločenskej klímy. „Konflikty spoločnosti nám nikdy nepriniesli úžitok a neprinášajú nám ho ani teraz. Samozrejme, že v každej demokracii prebieha diskusia aj politický zápas. Musí zaznievať aj kritika, akokoľvek je niekedy tvrdá alebo nepríjemná. To všetko však môže existovať v rámci etických a kultúrnych noriem, ktoré má práve akademická obec nastavené veľmi vysoko,“ pripomenul prezident.
Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)
Marcel Benčík (dizajn)
Iveta Boroňová (antropológia)
Peter Borza (história)
Martin Bugaj (dopravné služby)
Tatiana Bužeková (religionistika)
Peter Celec (molekulárna biológia)
Ľuboš Danišovič (biológia)
Mária Dědová (psychológia)
Ján Erdélyi (geodézia a kartografia)
Vladimír Falťan (geografia)
Eva Goncalvesová (vnútorné choroby)
Andrea Grominová (cudzie jazyky a kultúry)
Jana Hojstričová (výtvarné umenie)
Edita Hornáčková Klapicová (cudzie jazyky a kultúry)
Zlatica Huľová (odborová didaktika)
Richard Imrich (normálna a patologická fyziológia)
Jana Kajanová (manažment)
Ema Kantorová (neurológia)
Peter Kerekes (filmové umenie a multimédiá)
František Križan (geografia)
Adriána Liptáková (hygiena)
Soňa Lovašová (sociálna práca)
Marcela Malindžáková (logistika)
Ruslan Mariychuk (všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií)
Michal Minár (neurológia)
Martin Putala (organická chémia)
Stanislav Stuchlík (molekulárna biológia)
István Szőköl (odborová didaktika)
Marek Vaculík (fyziológia rastlín)
Anton Vydra (systematická filozofia)