MIMORIADNE Poplach v elektrárni Mochovce! Doručili tam podozrivý predmet, pripomína granát

MOCHOVCE - V jadrovej elektrárni Mochovce vypukol v pondelok poplach po objavení podozrivého balíka. Preskenovaný predmet pripomínal granát, na miesto privolali kriminalistov a uzavreli vrátnicu. Z miesta bolo počuť sirény.
Všetky bezpečnostné zložky v pondelok popoludní zasahujú v areáli atómovej elektrárne Mochovce Podľa informácií TV Markíza krátko po 11. hodine do elektrárne doručili balík, ktorý po preskenovaní obsahoval predmet, ktorý pripomínal ručný granát.
Na miesto boli okamžite privolaní príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov bola uzavretá vrátnica, kde sa balík nachádzal. Podľa zverejnených informácií si situácia zatiaľ nevyžiadala evakuáciu a prevádzka elektrárne pokračuje v bežnom režime. Polícia prípad preveruje a zisťuje, o aký predmet presne išlo a kto za jeho doručením stojí.
