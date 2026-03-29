Na taxík môžete čakať márne! Vodiči VYPNÚ aplikáciu, odvoz nemusíte zohnať: Dôvodom je ŠTRAJK

BRATISLAVA - Skupina vodičov taxislužieb spolupracujúcich s platformou Bolt oznámila na pondelok 30. marca celoslovenský protest. Dôvodom je podľa nich dlhodobá nespokojnosť s odmenami, výškou provízií digitálnych platforiem a pracovnými podmienkami. Vodiči plánujú koordinovanú akciu v krajských mestách, počas celého dňa majú vypnúť aplikáciu Bolt a nemajú prijímať objednávky. Chcú upozorniť na situáciu vodičov pracujúcich cez digitálne platformy.

„Desiatky správ, zdieľaní a reakcií ukázali, že problém sa netýka jednotlivcov, ale tisícov vodičov po celom Slovensku. Tento krok vnímame ako začiatok dialógu o férovejších podmienkach,“ povedal za organizátorov protestu Ľuboslav Kopčák. „Chceme pracovať, ale za spravodlivých podmienok. Veríme, že otvorený dialóg prinesie riešenia, ktoré budú férové pre vodičov aj pre digitálne platformy,“ dodal.

V otvorenom liste verejnosti a vláde vodiči taxi navrhujú úpravu zákona o taxislužbách. Žiadajú opäť zaviesť skúšky na získanie preukazu vodiča taxislužby a ich pravidelnú obnovu každých päť rokov, ako aj reguláciu maximálnej provízie digitálnych platforiem, napríklad jej zastropovanie na úrovni 17 % či zavedenie žltých evidenčných čísel pre vozidlá taxislužby podobne ako v Maďarsku.

Navrhujú aj minimálnu sadzbu za jazdu

Navrhujú aj minimálnu sadzbu za jazdu 1,20 eura na kilometer, minimálne jazdné päť eur, zohľadnenie času prepravy, nielen vzdialenosti, pričom cena jazdy má reflektovať aj čas strávený v premávke, napríklad v dopravnej zápche. Žiadajú príplatok 50 % za jazdu v noci a 100 % počas sviatkov.

Vodič by mal mať právo odmietnuť zákazníka

Vodič by mal mať podľa otvoreného listu právo odmietnuť zákazníka, ak hrozí poškodenie majetku, ohrozenie zdravia alebo neprimerané správanie, bez rizika sankcie zo strany platformy. Regulácia pôsobenia taxislužieb podľa regiónu by zas mala zabrániť nekontrolovanému presunu vodičov medzi mestami počas podujatí a narušeniu lokálneho trhu.

Adam Žampa nečakane o súkromí a svojich bratoch: V tomto sú úplne ROVNAKÍ!
Adam Žampa nečakane o súkromí a svojich bratoch: V tomto sú úplne ROVNAKÍ!
Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra
Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra
Veľký týždeň sa začal požehnaním ratolestí a bahniatok aj v Nitre
Veľký týždeň sa začal požehnaním ratolestí a bahniatok aj v Nitre
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

