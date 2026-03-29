Pre krajinu veľkosti Slovenska znamená NATO dôležitý rámec istoty, uviedol Raši

BRATISLAVA - Pre krajinu veľkosti Slovenska znamená NATO dôležitý rámec istoty v čase meniacich sa bezpečnostných výziev. Pri príležitosti nedeľného 22. výročia vstupu SR do Severoatlantickej aliancie to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

NATO označil za jeden z pilierov, ktorý prispieva k ochrane suverenity a stabilite v regióne. „Zároveň nám umožňuje rozvíjať Slovensko v mieri a slobode,“ upozornil predseda parlamentu. Vníma preto členstvo v NATO ako záväzok podieľať sa na spoločnej bezpečnosti a zároveň priestor na spoluprácu medzi demokratickými krajinami. „Je v našom spoločnom záujme pristupovať k tomuto partnerstvu zodpovedne a s vedomím významu kolektívnej obrany,“ dodal Raši.

Verím, že budeme pevnou súčasťou koalície ochotných, tvrdí Raši (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Slovenská republika sa 29. marca 2004 stala členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Spolu s ňou do NATO vstúpilo ďalších šesť postkomunistických štátov: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovinsko.

Súvisiace články

Fiasko pri voľbe ústavného
Fiasko pri voľbe ústavného sudcu: O lukratívny post na Ústavnom súde sa neprihlásil ani jeden kandidát
Domáce
FOTO Slovensko je priateľom Moldavska:
Slovensko je priateľom Moldavska: Podporuje jeho cestu do EÚ, uviedol Pellegrini
Domáce
Reforma verejnej správy na
Reforma verejnej správy na obzore: Pellegriniho Hlas aj opozícia chcú prekopať fungovanie regiónov
Domáce
Richard Raši
Raši na summite Trojmoria: Tradičné trasy končia, Slovensko potrebuje silné spojenia na juh
Domáce

Ekonomika

Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Máte tri a viac detí? Dankova SNS chce zmenu v daňovom bonuse, ktorá vás poteší
Máte tri a viac detí? Dankova SNS chce zmenu v daňovom bonuse, ktorá vás poteší

Šport

VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
NHL
Neuveriteľný obrat Popradu zlomil sériu: Chytil ma pod krk a opýtal sa, kam idem na dovolenku
Neuveriteľný obrat Popradu zlomil sériu: Chytil ma pod krk a opýtal sa, kam idem na dovolenku
Tipsport liga
Šok po štarte premenil na hotovú rozprávku: 19-ročný tínedžer prepísal dejiny a vládne celej F1
Šok po štarte premenil na hotovú rozprávku: 19-ročný tínedžer prepísal dejiny a vládne celej F1
Formula 1
VIDEO Dukla Senica oslavuje obrovský úspech: V baráži ju čaká poriadne derby
VIDEO Dukla Senica oslavuje obrovský úspech: V baráži ju čaká poriadne derby
Slovensko

Auto-moto

Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Doprava
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Práca a voľný čas
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Motivácia a inšpirácia
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Hľadám prácu
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Výber receptov
Citrónové osie hniezda
Citrónové osie hniezda
Buchty a šišky

Technológie

Vedci našli kľúč, ako odhadnúť, koľko rokov sa približne dožiješ. Stačí sledovať toto
Vedci našli kľúč, ako odhadnúť, koľko rokov sa približne dožiješ. Stačí sledovať toto
Veda a výskum
Tlačidlá ovládania hlasitosti na tvojom Androide zvládnu oveľa viac než len meniť hlasitosť. Toto všetko s nimi môžeš robiť
Tlačidlá ovládania hlasitosti na tvojom Androide zvládnu oveľa viac než len meniť hlasitosť. Toto všetko s nimi môžeš robiť
Android
13 mŕtvych, stovky zranených. Americkí vojaci po útokoch Iránu opúšťajú základne a končia v hoteloch
13 mŕtvych, stovky zranených. Americkí vojaci po útokoch Iránu opúšťajú základne a končia v hoteloch
Moderná vojna a konflikty
Vedci z USA objavili materiál, ktorý sa prepína medzi dvoma kvantovými stavmi na povel. Stačí elektrický prúd
Vedci z USA objavili materiál, ktorý sa prepína medzi dvoma kvantovými stavmi na povel. Stačí elektrický prúd
Veda a výskum

Bývanie

Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

Pre kutilov

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Záhrada
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Zvládnete tento vedomostný test zo základnej školy? Väčšina ľudí nedá ani polovicu
Feminity
KVÍZ: Zvládnete tento vedomostný test zo základnej školy? Väčšina ľudí nedá ani polovicu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom
Zahraničné
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Obyvatelia v STRACHU! Muž
Zahraničné
Obyvatelia v STRACHU! Muž podozrivý z vraždy sa pohybuje po meste: Polícia VARUJE, nosí pri sebe sekeru a nože
Auto VRAZILO do davu
Zahraničné
Auto VRAZILO do davu ľudí! Hrozné OPISY svedkov: Plač a krik, zakrvavení ľudia ležali na chodníku a ceste
Hlas chce PORIADNE ŠKRTAŤ
Domáce
Hlas chce PORIADNE ŠKRTAŤ na ďalšom mieste! Sumy by po novom rapídne klesli

