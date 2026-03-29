Pre krajinu veľkosti Slovenska znamená NATO dôležitý rámec istoty, uviedol Raši

BRATISLAVA - Pre krajinu veľkosti Slovenska znamená NATO dôležitý rámec istoty v čase meniacich sa bezpečnostných výziev. Pri príležitosti nedeľného 22. výročia vstupu SR do Severoatlantickej aliancie to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
NATO označil za jeden z pilierov, ktorý prispieva k ochrane suverenity a stabilite v regióne. „Zároveň nám umožňuje rozvíjať Slovensko v mieri a slobode,“ upozornil predseda parlamentu. Vníma preto členstvo v NATO ako záväzok podieľať sa na spoločnej bezpečnosti a zároveň priestor na spoluprácu medzi demokratickými krajinami. „Je v našom spoločnom záujme pristupovať k tomuto partnerstvu zodpovedne a s vedomím významu kolektívnej obrany,“ dodal Raši.
archívne video
Slovenská republika sa 29. marca 2004 stala členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Spolu s ňou do NATO vstúpilo ďalších šesť postkomunistických štátov: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovinsko.