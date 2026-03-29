POZOR na silný nárazový vietor, rizikové sú TIETO okresy! Vydali VÝSTRAHY, hlásia popadané stromy

BRATISLAVA - Na silný vietor si musia dať pozor šoféri v okresoch Michalovce, Sobrance, Levice a v oblasti Bratislavy. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú na hmlu, ktorá obmedzuje dohľadnosť na 100 m v oblasti Štrby. V nedeľu ráno hlásila vodička spadnutý strom pri výjazde zo Šemši smerom na Košice.
Pre oblasť juhozápadného a juhovýchodného Slovenska platí od nedeľného skorého rána výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred nárazovým vetrom. Do popoludňajších hodín sa môže v okresoch Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja na západe a tiež časti Košického kraja na východe vyskytnúť vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 70 km/h.
Meteorológovia rovnako očakávajú, že v nedeľu predpoludním môže na horách severného a stredného Slovenska v polohách nad 1500 m dosiahnuť nárazový vietor rýchlosť 110 - 135 km/h.