Zrážka dvoch osobných áut: Pri Nedožeroch-Brezanoch sa zranilo dieťa! Dopravu na mieste riadili hasiči

NEDOŽERY-BREZANY - Zrážka dvoch osobných áut v sobotu popoludní na ceste medzi Nedožermi-Brezanmi a Prievidzou si vyžiadala zranenie maloletej osoby. Informovali o tom na sociálnej sieti hasiči z Nedožier-Brezian. Okrem nich na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze.
Nehoda mala päť účastníkov, z toho dve maloleté osoby. „Hasiči poskytli zranenej maloletej osobe predlekársku prvú pomoc, po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ju odovzdali do starostlivosti záchranárov,“ uviedli s tým, že zranenú osobu odviezla ZZS na ďalšie vyšetrenie do spádovej nemocnice.
Na vozidlách hasiči vykonali stabilizáciu a protipožiarne opatrenia a cestnú komunikáciu očistili od úlomkov z dopravnej nehody. V dôsledku zrážky zostal na ceste blokovaný jeden jazdný pruh, na ktorom premávku riadili členovia hasičskej jednotky.