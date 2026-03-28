Ústava SR by mala obsahovať možnosť skrátiť volebné obdobie referendom, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - Ústava SR by mala obsahovať možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Občania by podľa neho mali mať právo aj odvolať svojich zástupcov, ak sa spreneveria svojim sľubom. Petíciu mimoparlamentných Demokratov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády bude ešte prezident posudzovať. Pripomenul, že v tejto veci už je nález Ústavného súdu (ÚS) SR, keď sa naň obrátila ešte bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová.
„Ak má ľud právo politikom moc dávať, mal by mať právo im kedykoľvek túto moc aj odobrať, keď sa spreneveria svojim sľubom alebo neriadia krajinu tak, ako si to národ želá. A bol som o tom presvedčený aj vzhľadom na to, že už v našej histórii sa dve referendá o predčasnom skončení volebného obdobia uskutočnili. Reálne boli. Neboli síce platné, ale boli vypísané. A bol som preto presvedčený, že je to niečo, čo je absolútne bežné v našej demokracii na Slovensku, že občania toto právo majú mať,“ vyhlásil Pellegrini.
archívne video
Poukázal na exprezidentku, ktorá sa obrátila na ÚS, a ten povedal, že referendom sa nedá skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády. Tvrdí, že o budúcnosti takéhoto referenda rozhodli možno aj Demokrati, pretože za vlády ich predstaviteľa a vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera prišiel návrh zmeny ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj referendom, lenže vtedajší koaliční poslanci to nepodporili. „Prezidentka obrátením sa na Ústavný súd a rozhodnutie Ústavného súdu a zároveň Demokrati, ktorí nepodporili zmenu ústavy, aby referendum v ústave mohlo byť, kvázi akoby rozhodli aj o svojom vlastnom referende,“ povedal k predloženej petícii.
Ďalší nález ÚS podľa prezidenta hovorí, že referendom nie je možné prikázať poslancovi Národnej rady SR, ako má hlasovať, „pretože jeho mandát je nedotknuteľný a hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia“. Druhá otázka v petícii sa podľa hlavy štátu týka zrušenia konkrétneho paragrafu v zákone, ktorá podľa neho spĺňa podmienky. „Len nakoniec sa nám môže stať, že to bude referendum, ktoré sa bude akurát tak pýtať na zrušenie renty a možno obnovenie NAKA. A to bude dosť drahý prieskum verejnej mienky,“ skonštatoval. Prezident deklaruje, že o vyhlásení referenda rozhodne v zákonnej lehote. „Ale už dopredu chcem o tomto hovoriť, pretože ústavné nálezy musíme rešpektovať. A preto ešte zvážim, ako s niektorými z tých otázok naložím. A nie je mojou povinnosťou obrátiť sa na Ústavný súd, je to jedna z možností,“ uzavrel Pellegrini.