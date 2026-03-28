Silný vietor útočí: Vodiči, pozor na snehové jazyky! Platí výstraha

BRATISLAVA - V Rožňave a okolí musia vodiči rátať so silným nárazovým vetrom. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC). Na stránke zjazdnost.sk cestári tiež varujú pred snehovými jazykmi, ktoré sa tvoria na ceste I/66 v sedle Besník.
Na silný vietor upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vo vydanej výstrahe pre oblasť juhozápadného Slovenska, ktorá platí do 16.00 h, informuje, že vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 - 85 km/h.
Prevenciu pred pretrvávajúcimi rizikami silného vetra zdôrazňuje na sociálnej sieti tiež Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Radí zabezpečiť majetok, dobre uzavrieť okná i dvere a upratať z dvorov všetky voľné predmety, vrátane záhradného nábytku. „Autá neparkujte pod stromami ani v blízkosti budov, z ktorých by mohli odlietavať predmety. Vodiči by sa mali vyhýbať jazde s ľahko naloženými vozidlami po otvorených, veterných plochách,“ odporúčajú hasiči.