Slováci, pripravte sa: Posúva sa čas! Lekár varuje pred CHYBOU, ktorú robíme takmer všetci

BRATISLAVA – Už počas tohto víkendu, v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca 2026, nás čaká prechod na letný čas. O 2:00 hodine ráno sa ručičky hodiniek posunú na 3:00. Hoci si pospíme o hodinu menej, dopady na náš organizmus budú citeľné niekoľko nasledujúcich dní. Prinášame vám prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť, aby vás táto zmena nezaskočila.
Aktuálny SELČ začne platiť v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca, keď sa hodiny posunú z 2.00 h SEČ na 3.00 SELČ, informuje calendar.zoznam.sk. Hlavným argumentom v prospech striedania času je efektívnejšie využívanie denného svetla - v lete vo večerných hodinách a cez zimu zasa ráno.
Podľa primárky oddelenia dlhodobo chorých v Bánovciach nad Bebravou, MUDr. Miny Bobockej však predstavuje zmena času pre ľudské telo výrazný stres. „Ľudské telo funguje na presne nastavených biologických hodinách. Náhle posunutie času znamená pre organizmus stres, ktorý sa môže prejaviť únavou, nesústredenosťou, ale aj zhoršením chronických ťažkostí,“ vysvetľuje. Podľa nej sa tento zásah prejavuje zvýšenou únavou, podráždenosťou a u citlivejších osôb aj zhoršením psychického stavu.
Najohrozenejšou skupinou sú seniori: „U starších pacientov pozorujeme po zmene času častejšie problémy so spánkom, dezorientáciu či zhoršenie celkového psychického stavu. Aj malá zmena denného režimu môže narušiť ich stabilitu,“ dodala Bobocká. Lekárka preto odporúča v tomto kritickom období dbať na stabilitu denného režimu a zvýšený pohyb na dennom svetle, ktorý pomáha telu rýchlejšie sa preladiť.
Kľúčové sú posledné dve hodiny dňa
Častou chybou je, že ľudia začínajú spánok riešiť až vo chvíli, keď si ľahnú do postele. Farmaceut Mgr. Ondřej Pleskot z online poradne MojaLekáreň.sk zdôrazňuje, že o kvalite noci sa rozhoduje už v posledných dvoch hodinách dňa.
„Spánok nezačína vo chvíli, keď zhasnete lampičku. Začína tým, ako vyzerá posledných niekoľko hodín vášho dňa. Ak ešte hodinu pred spaním pracujeme, odpovedáme na e-maily alebo sledujeme telefón, nervový systém zostáva aktívny,“ hovorí Pleskot.
Pre lepšie zvládnutie prechodu na letný čas odborníci radia vytvoriť si dvojhodinové „okno upokojenia“. „Keď spomalíme tempo a doprajeme mozgu čas na prechod do odpočinku, spánok prichádza prirodzenejšie,“ uzatvára farmaceut.
Pomôcť môže aj dopĺňanie horčíka či jemné bylinné prípravky s obsahom medovky alebo valeriány. Adaptácia na nový čas zvyčajne trvá niekoľko dní, no pri dodržaní týchto zásad môže byť proces pre organizmus oveľa hladší.
Pozor na nočné vlaky
Prechod na letný čas má okamžitý dopad na železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje, že zmena času ovplyvní tri kľúčové nočné diaľkové vlaky, ktoré dorazia do cieľových staníc s hodinovým oneskorením. Zmenou času budú dotknuté nočné vlaky EN 442 Slovakia s odchodom z Humenného 19.31 h, s príchodom do Prahy 7.26 h, R 680 Zemplín odchádzajúci z Humenného 21.51 h a prichádzajúci do Bratislavy na Hlavnú stanicu 5.40 h a R 681 Zemplín, ktorý má z Bratislavy odchod 22.55 h a do Humenného má príchod o 7.29 h.
Všetky tri vlaky podľa dopravcu prídu omeškané do 60 minút. Vlaky, ktoré vchádzajú na naše územie po tretej hodine ráno, už budú radené podľa nového letného času.
Zmena času by mala v budúcnosti skončiť
Letný čas mal od svojho zavedenia odporcov a viaceré občianske i politické iniciatívy sa dožadovali prehodnotenia tohto zvyku. Argumentovali najmä zdravotnými dôvodmi. Na návrh EK schválili poslanci Európskeho parlamentu 26. marca 2019 smernicu, podľa ktorej by sa mala sezónna zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021. Napokon sa však rozhodnutie odsunulo do budúcnosti.