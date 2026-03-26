Veľký REBRÍČEK slovenských kúpeľov: Ktoré zariadenia boli absolútnym hitom a kde sa lieči najlepšie?

BRATISLAVA – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Trenčianske Teplice a Bardejov. Práve tieto tri adresy boli v uplynulom roku 2025 najčastejším cieľom slovenských pacientov. Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila čerstvý rebríček popularity kúpeľných zariadení, ktorý odzrkadľuje slobodnú voľbu poistencov. Aké diagnózy nás trápia najviac a ktoré kúpele sú pre ne tie pravé?
Od roku 2022 majú pacienti na Slovensku dôležitú právomoc – môžu si sami vybrať kúpeľné zariadenie, v ktorom absolvujú liečbu. Výber sa zvyčajne odvíja od konkrétnej diagnózy. Keďže najväčšiu skupinu tvoria ľudia s problémami pohybového aparátu a dýchacích ciest, na vrchole rebríčka sa umiestnili práve kúpele zamerané na tieto oblasti.
Absolútnym víťazom v počte poistencov sa za rok 2025 stali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré navštívilo vyše 2 100 klientov Dôvery. Tesne za nimi nasledujú Trenčianske Teplice a Bardejovské Kúpele.
Ak sa však pozrieme na konkrétne ochorenia, rebríček sa mení. Pre astmatikov sú jednoznačnou voľbou kúpele Nový Smokovec, nasledované Bardejovom a Nimnicou. Pri problémami s kĺbmi a chrbticou Tu pacienti najviac dôverujú Piešťanom, Bojniciam a Trenčianskym Tepliciam. Pri artróze a bolesti chrbta sa do prvej trojky prebojovali aj kúpele v Dudinciach.
Poisťovňa vlani schválila celkovo takmer 21-tisíc kúpeľných návrhov, čo predstavuje až 90 % z celkového počtu žiadostí.
Schválenie do 24 hodín?
Modernizácia zdravotníctva prináša ovocie aj v kúpeľníctve. Až dve tretiny návrhov boli vlani podané elektronicky, čo radikálne zrýchlilo celý proces. Až 64 % návrhov schválili do 24 hodín. Pri klasickom papierovom podaní si pritom pacienti musia počkať 5 až 10 dní.
Hoci je úspešnosť schvaľovania vysoká, každá desiata žiadosť končí v koši. Tu je 5 najčastejších dôvodov, na ktoré by ste si mali dať pozor:
- Chýbajúca pravidelná liečba: Z dokumentácie nevyplývalo, že sa pacient na danú diagnózu dlhodobo lieči.
- Staré vyšetrenie: Doklad od odborného lekára nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
- Kontraindikácie: Pacient má iný zdravotný stav, ktorý legislatívne vylučuje kúpeľný pobyt.
- Vek nad 75 rokov: Pri senioroch často chýbalo povinné vyjadrenie k tzv. balneologickej záťaži (či srdce a organizmus kúpele zvládnu).
- Neúplné informácie: Lekár neposkytol všetky potrebné detaily o ochorení.