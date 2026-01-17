Žiaden Biely dom! Trump bude Fica hostiť vo svojom okázalom sídle na Floride: V Mar-a-Lago sa politika mieša s prepychom!

PALM BEACH - Premiér Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy USA stretne v sobotu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nie však v Bielom dome vo Washingtone. Trump bude Fica hostiť na Floride vo svojom sídle Mar-a-Lago – rezidencii, ktorá dostala prezývku „víkendový Biely dom“ či „zimný Biely dom“ a kde si kľučku podávajú svetoví lídri a miliardári a celebrity.
História tohto honosného historického sídla siaha do roku 1923, keď sa začalo s jeho výstavbou, dokončený bol v roku 1927. Donald Trump ho kúpil v roku 1985. koľko zaň presne zaplatil nie je jasné ale najčastejšie sa udáva suma od 7 do 10 miliónov amerických dolárov. Trump luxusné sídlo následne prestaval a tým jeho luxus ešte znásobil. Dnes má Mar-a-Lago vyše sto izieb a býva prirovnávané napríklad aj k Versailles. Bolo tiež vyhlásené za národnú historickú pamiatku. Samotný názov Mar-a-Lago, teda „od mora k jazeru“ odkazuje na polohu sídla, ktoré leží na bariérovom ostrove medzi lagúnou a Atlantickým oceánom.
Súčasťou sídla je privátny klub so vstupný poplatok 200 000 dolárov, ktoré sa malo zdvojnásobiť po tom, ako sa Trump stal prezidentom. Členovia klubu majú podľa oficiálnych informácií zverejnených na webovej stránke k dispozícii pláž, bazény, kúpele, luxusné stravovanie či „svetovú zábavu“. Nemôže sa ním však stať hocikto, pričom záujemcom nemusia stačiť ani plné vrecká.
Mar-a-Lago je tiež miestom, kde sa môžu konať svadby, oslavy či galavečery. V roku 2008 sa tam napríklad vydávala za svojho vtedajšieho priateľa aj prvá manželka Donalda Trumpa, dnes už nebohá Ivana Trumpová. Iba päť minút autom od sídla sa nachádza aj známy golfový klub Trump International.
Niet divu, že Trump si luxusné sídlo na Floride obľúbil. Od začiatku mal v Mar-a-Lago vyhradené súkromné priestory, kde trávila čas jeho rodina. Podľa oficiálnej stránky tu Trumpovci strávili veľa víkendov a sviatkov.
Mar-a-Lago však už dávno nie je len prestížne privátne sídlo a luxusný klub. Odohráva sa v ňom totiž aj politika na tej najvyššej úrovni. Pre súčasného amerického prezidenta sa stalo už počas jeho prvého funkčného obdobia dôležitým miestom pre politické stretnutia, diplomatické rozhovory a strategické diskusie.
Sám Trump ale aj jeho okolie označuje Mar-a-Lago za „zimný Biely dom“ alebo druhé sídlo, kde prebiehajú oficiálne aj neoficiálne politické aktivity. Tento priestor využíva nielen na osobné stretnutia, ale aj na tlačové konferencie či vyjadrenia pre médiá, čím často pôsobí ako alternatívne politické centrum prezidenta.
Už počas prvého funkčného obdobia ho dokonca uprednostňoval aj pred oficiálnym víkendovým sídlom amerických prezidentov Camp David, ktoré nechával zívať prázdnotou a namiesto toho trávil čas na juhu Floridy. Mar-a-Lago sa stalo „politickou arénou.“ Trump sa tu stretával s oficiálnymi predstaviteľmi iných štátov, neraz si tu s nimi zahral aj golf.
V rovnakom duchu sa nesie aj Trumpovo druhé volebné obdobie. Privítal tu napríklad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či maďarského premiéra Viktora Orbána. Trump v sídle hostí aj členov vlastného kabinetu, Kongresu, guvernérov, senátorov či miliardárov. „Príspevky na sociálnych sieťach, tlačové konferencie a vyhlásenia účastníkov odhaľujú zoznam svetových lídrov, politických ťažkých váh a priemyselných titánov, ktorí sa stretávajú v Trumpovom súkromnom klube – čo je drsná pripomienka toho, ako veľmi sú prepojené jeho administratívne a obchodné záujmy,“ napísal začiatkom minulého roka Forbes.
Paradoxom je, že pôvodná a prvá majiteľk Marjorie Merriweather Post, jedna z najbohatších žien USA 20. storočia, plánovala darovať Mar-a-Lago americkej vláde ako zimné prezidentské sídlo. Štát však nebol ochotný platiť vysoké náklady na údržbu, a tak dar odmietol.