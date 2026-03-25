Úsek medzi Barcou a Valalikmi je uzavretý! Čelný náraz auta s nákladným vozidlom má vážne následky

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
VALALIKY - Na ceste medzi košickou mestskou časťou Barca a obcou Valaliky došlo k vážnej dopravnej nehode osobného a nákladného vozidla. Úsek je uzavretý. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií ide o čelnú zrážku, pričom vodič osobného vozidla zostal vo vozidle zakliesnený. Na mieste zasahujú záchranné zložky, udalosť je v štádiu šetrenia,“ uvádza. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste a zvolili si alternatívnu trasu.
