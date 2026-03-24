Fico s ministrami navštívili Duslo Šaľa: Rokovali o podmienkach pre priemysel a investíciách

ŠAĽA - Spoločnosť Duslo Šaľa je pripravená investovať a zostať na Slovensku. Vedenie chce viesť konštruktívny a odborný dialóg so štátom o nastavení podmienok, ktoré slovenský priemysel nebudú stavať do štrukturálnej nevýhody voči konkurencii. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) to skonštatoval predseda predstavenstva Dusla Petr Cingr.
aktuálne video
Slovensko je zároveň krajinou, kde skupina vyrába hnojivá bez akejkoľvek formy podpory cien energií, tvrdí vedenie Dusla. Vo viacerých krajinách Európskej únie pritom existuje stropovanie cien elektriny alebo podpora v rámci schém štátnej pomoci pre energeticky náročný priemysel. „Privítali by sme zavedenie porovnateľných mechanizmov aj na Slovensku,“ skonštatoval Cingr.
Od stabilných a cenovo primeraných podmienok na trhu s energiami bude závisieť aj realizácia pripravovaných investícií. „Zvažujeme výstavbu granulačnej linky v hodnote 200 miliónov eur,“ potvrdil generálny riaditeľ Dusla Pavel Hanus. Spoločnosť sa bude podľa jeho slov uchádzať o každú formu pomoci. Podľa Fica je prirodzené, že každý investor hľadá podporu štátu a vhodné stimulačné mechanizmy. „Tu sme si povedali, že budeme o tom, samozrejme, spolu hovoriť,“ potvrdil premiér. Duslo Šaľa patrí k najvýznamnejším chemickým podnikom na Slovensku. Priamo zamestnáva takmer 1650 zamestnancov. Na jeho činnosť nadväzuje ďalších 5000 až 6000 nepriamych pracovných miest v dodávateľských a obslužných firmách v regióne. Je súčasťou koncernu Agrofert, ktorý je druhým najväčším producentom dusíkatých hnojív v Európe.
Agrofert pôsobí na Slovensku prostredníctvom 28 spoločností, zamestnáva viac ako 4800 ľudí a odvádza štátu vyše 40 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. Celkový obrat koncernu na slovenskom trhu v roku 2024 dosiahol 1,3 miliardy eur. Od vstupu Agrofertu do Dusla v roku 2005 presiahli investície do technológií, životného prostredia a pracovných podmienok jednu miliardu eur. Medzi kľúčové projekty patrí nová výrobňa čpavku v hodnote 337,9 milióna eur.