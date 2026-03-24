Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Fico varuje pred zmenou vlády v Maďarsku: Víťazstvo opozície môže zhoršiť vzťahy so Slovenskom

Robert Fico
Robert Fico
TASR

HRONSKÉ KĽAČANY - V prípade víťazstva opozičného kandidáta Pétera Magyara v maďarských parlamentných voľbách sa môžu zhoršiť vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Očakáva to slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň, ak by niekto spochybňoval opätovné víťazstvo Viktora Orbána, je pripravený sa za neho postaviť.

„Ak by začala vláda pod vedením tohto opozičného lídra reálne robiť v praxi to, čo hovoria v predvolebnej kampani, tak sa dostávame na tenký ľad, čo sa týka Benešových dekrétov a ďalších vecí, ktoré sú pre nás životne dôležité. Nehovoriac o tom, že vyjadrenia na adresu slovenskej vlády nie sú vždy také, aké by som očakával,“ skonštatoval Fico po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Hronských Kľačanoch (okres Levice). Deklaroval, že vláda SR nebude nijakým spôsobom zasahovať do priebehu volebnej kampane v Maďarsku.

Robert Fico pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Myslí si, že ak maďarské voľby vyhrá Orbán, bude pokus na medzinárodnej úrovni spochybniť jeho výhru. V tomto demokratickom priestore je však podľa Fica nemožné sfalšovať voľby. „Pri takej úrovni mediálnej kontroly a takej úrovni zastúpenia politických strán a mimovládnych organizácií je nemožné si predstaviť, aby tu niekto manipuloval s voľbami,“ povedal premiér. Deklaroval, že sa za Orbána veľmi tvrdo postaví. „Toto si musíme ustrážiť a nemôže sa stať, aby pre nejaké geopolitické ciele alebo záujmy iných krajín sa znehodnocovali voľby v krajinách, ktoré majú bohaté demokratické skúsenosti,“ podotkol.

Predseda vlády zároveň v súvislosti s národnostne zmiešaným regiónom, v ktorom sa uskutočnilo utorkové výjazdové rokovanie, ocenil kvalitu spolunažívania Slovákov a Maďarov. Zvýraznil, že po rokoch snáh sa na oboch stranách v uplynulých rokoch podarilo tému slovensko-maďarských vzťahov dostať mimo politickej agendy, ktorá by rozdeľovala spoločnosť a zvyšovala v nej napätie. Potvrdil tiež, že opatrenia a úlohy, ktoré vláda na rokovaní prijala v súvislosti s pomocou regiónu, výrazne zohľadňovali to, že sa týkajú národnostne zmiešaného územia.

Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla. Výsledky predvolebných prieskumov sa líšia v závislosti od jednotlivých agentúr, jedny ako víťaza predpokladajú Magyarovu opozičnú stranu TISZA, ktorá by tak prerušila 16-ročné nepretržité pôsobenie Orbána vo funkcii premiéra. Iné agentúry však naznačujú, že Orbánov Fidesz ostane pri moci.

