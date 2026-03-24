Fico pripúšťa predĺženie opatrení: Ceny nafty môže ovplyvniť vojna na Blízkom východe

BRATISLAVA - Mimoriadne 30-dňové regulačné opatrenia, platné od 23. marca pri nafte, možno vláda predĺži, ak bude vojna na Blízkom východe pokračovať. Uviedol to v utorok na výjazdovom rokovaní vlády v Hronských Kľačanoch predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
„Nemôžem vylúčiť, že ak bude vojna pokračovať, my budeme možno navrhovať predĺženie tohto mimoriadneho opatrenia. Je to mimoriadne, je to extrémne, je to výnimočné opatrenie, ale musíme chrániť záujmy našich ľudí,“ priblížil premiér.
„Pokiaľ ide o to, aké kroky urobí Európska komisia (EK), to uvidíme, ale tá lehota 30 dní je veľmi krátka na to, aby sa dali urobiť nejaké významné právne kroky voči Slovensku,“ doplnil. Poznamenal, že by očakával od EK väčšiu mieru pochopenia. „Očakával by som od Komisie väčšiu mieru pochopenia, najmä po tom, ako nevidím nejakú úpornú snahu Komisie zabezpečiť obnovenie ropovodu Družba. Obnovenie ropovodu Družba by všetko vyriešilo, všetko, nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale nepochybne by všetko bolo vyriešené aj v strede Európy,“ povedal Fico.
Európska komisia vidí dvojité ceny palív ako diskriminačné
Upozornil, že slovenská vláda „drží ceny nafty na primeranej úrovni“. „Ak sa pozrieme na tie cenové hranice, plán je jasný - udržať sa (cenou) v rámci V4, aby nemalo žiadny význam cestovať krížom-krážom. Na druhej strane vidíme, čo urobila lacnejšia nafta na severe Slovenska. My sme sa museli chrániť,“ zdôvodnil. „Ja chápem, že je pre niekoho atraktívne prísť natankovať naftu na Slovensko. Nemôže však dôjsť k tomu, že príde občan SR a nemá naftu, lebo ju niekto vykúpi z inej krajiny. Čiže vládne opatrenie malo pri nafte svoje racio,“ dodal predseda vlády.
Hovorcovský aparát EK v utorok potvrdil, že rozhodnutie slovenskej strany zaviesť dvojité ceny palív, ktoré zvýhodňujú domácich vodičov voči autám so zahraničnými poznávacími značkami, je „vysoko diskriminačné“.