Polícia vyšetruje nehodu vo Svidníku: Cyklista skončil ťažko zranený

SVIDNÍK - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súvislosti so sobotňajšou (21. 3.) dopravnou nehodou medzi obcami Duplín a Rakovčík. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 44-ročný vodič osobného vozidla nedal prednosť 74-ročnému cyklistovi idúcemu po hlavnej ceste. „Cyklista pri dopravnej nehode utrpel viaceré závažné zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie,“ povedala Ligdayová a doplnila, že vodič ani cyklista neboli pod vplyvom alkoholu.