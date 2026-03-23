V lese pri Sečovskej Polianke našla 56-ročná žena muníciu z vojny

SEČOVSKÁ POLIANKA - Nález munície riešili v sobotu (21. 3.) policajti v okrese Vranov nad Topľou. Na tiesňovej linke 158 ho popoludní oznámila 56-ročná žena, ktorá počas prechádzky v lese v katastri obce Sečovská Polianka spozorovala pri strome na zemi pohodený predmet pripomínajúci muníciu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Na miesto bola vyslaná policajná hliadka, ktorá lokalitu zabezpečila. Pyrotechnik po obhliadke určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu zaistil a prevzal na následné zneškodnenie. „Nezabúdajme, že munícia je vo väčšine prípadov napriek svojmu veku stále funkčná a teda nebezpečná. S nálezom nemanipulujte a v čo najkratšom čase ho ohláste na linke 158,“ dodala hovorkyňa.