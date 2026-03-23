Pondelok23. marec 2026, meniny má Adrián, zajtra Gabriel

V lese pri Sečovskej Polianke našla 56-ročná žena muníciu z vojny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SEČOVSKÁ POLIANKA - Nález munície riešili v sobotu (21. 3.) policajti v okrese Vranov nad Topľou. Na tiesňovej linke 158 ho popoludní oznámila 56-ročná žena, ktorá počas prechádzky v lese v katastri obce Sečovská Polianka spozorovala pri strome na zemi pohodený predmet pripomínajúci muníciu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Na miesto bola vyslaná policajná hliadka, ktorá lokalitu zabezpečila. Pyrotechnik po obhliadke určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu zaistil a prevzal na následné zneškodnenie. „Nezabúdajme, že munícia je vo väčšine prípadov napriek svojmu veku stále funkčná a teda nebezpečná. S nálezom nemanipulujte a v čo najkratšom čase ho ohláste na linke 158,“ dodala hovorkyňa.

Viac o téme: GranátPolícia Sečovská Polianka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

