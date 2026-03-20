Experti bijú na poplach: Celý svet čelí energetickej kríze! TOTO sú opatrenia na jej zmiernenie

PARÍŽ – Vojna v Iráne dostala celý svet do bodu, kedy aj najväčšie krajiny čelia kríze z nedostatku ropy a zemného plynu. Bez týchto surovín by sa fakticky prerušil priemysel aj výroba plastov či liekov. Experti si to veľmi dobre uvedomujú a preto vysielajú do sveta návrhy na opatrenia, aby sa tento negatívny efekt čo najviac zmiernil.
Ropa je všeobecne označovaná za hnaciu silu svetovej ekonomiky. Prepojenie celého sveta by spôsobilo, že z energetickej krízy by sa stala kríza hospodárska. Všetko by bolo drahšie, prípadne by bol veľký nedostatok aj úplne bežných tovarov. Do tejto situácie sa nechce dostať žiadna krajina. V prípade, ak bude Irán naďalej vo vojne s USA a ich spojencami, nedostatok ropy sa prejaví takmer s určitosťou. Už počas prvých dní bojov sa vojna a nepokoje negatívne prejavili na dopyte po nehnuteľnostiach v Spojených arabských emirátoch (SAE).
Opatrenia pre vlády aj samotných občanov
O slovo sa preto prihlásila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži, ktorá v piatok 20. marca predstavila cez svojich expertov návrhy a opatrenia na zmiernenie tlaku svetových cien ropy.
"Vojna na Blízkom východe vytvára rozsiahlu energetickú krízu vrátane najväčšieho prerušenia dodávok ropy pre svetový trh v dejinách. Pokiaĺ sa nenájde rýchle riešenie, dopady na svetovú ekonomiku budú čoraz závažnejšie," povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol s tým, že organizácia robí všetko pre stabilitu trhu s energiami.
Jedným z hlavných odporúčaní je "práca z domu, a vyhýbanie sa nielen leteckej doprave, ale aj cestovaniu na dlhšie trasy, jazdiť na autách o zhruba 10 km/h pomalšie (nižšie spaľovanie pohonných hmôt), či prechod na verejné formy dopravy".
IEA adresuje tieto opatrenia vládam po celom svete, spoločnostiam ale aj samotným jednotlivcom. Problémom vojny v Iráne je naďalej blokáda Hormuzského prielivu, ktorým prechádza zhruba jedna pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Alternatívy pre export ropy na Arabskom polostrove
SAE spoločne so Saudskou Arábiou sa už snažia hľadať alternatívy. Saudi majú vybudovaný aj alternatívny ropovod (Východ-Západ) s dĺžkou 1 200 km z Yanbu v Perzskom zálive, ktorý pretína Arabský polostrov až do Červeného mora k Jubailu. Informuje o tom FirstPost. Celková kapacita presunu je na úrovni viac ako 7 miliónov barelov ropy denne. Pred vojnou v Iráne sa ropovod prepravovala 2,8 milióna barelov ropy denne. Prepravuje sa najmä rop Arab Light a Arab Extra Light.
Ropovod je často označovaný ako Petroline, spája rozsiahly komplex na spracovanie ropy Abqaiq. Jeho počiatky siahajú už do roku 1981, kedy bola spustená prvá linka po iránsko-irackej vojne. V tom čase bolo hlavným cieľom vytvoriť priame spojenie pre lode, ktoré by mohli byť konfliktom ohrozené.
Ďalším významnym ropovodom na Arabskom polostrove je Habshan-Fujairah (ADCOP) v SAE, ktorý vedie zhruba 400 km od ropných zariadení v Habshan do prístavu Fujairah v Ománskom zálive. Denne ním pretečie 1,5 milióna barelov ropy a jeho celková kapacita je do 1,8 milióna barelov.
Experti na energetiku však poukazujú na fakt, že cez Hormuzský prieliv sa denne prepraví približne 20 miliónov barelov ropy. Ropovody Petroline a ADCOP dokážu spolu kompenzovať len časť tohto objemu.