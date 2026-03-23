AKTUÁLNE Ranná tragédia v Ružinove! Muž (†33) vypadol z terasy bytu, zomrel na mieste

BRATISLAVA - Tragická udalosť na začiatku týždňa. V bratislavskom Ružinove dnes ráno došlo k nešťastiu. 33-ročný muž spadol z terasy bytového domu, zraneniam podľahol priamo na mieste. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia.
Policajti druhého bratislavského okresu boli dnes krátko pred 08.00 h na základe oznámenia na linke 158 vyslaní k prevereniu oznámenia týkajúceho sa pádu osoby z jedného z poschodí bytového domu na Teslovej ulici v bratislavskom Ružinove. Ako približuje bratislavský krajský hovorca Lukáš Pecek, po príchode na miesto policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili.
"Podľa doterajších informácii mal 33-ročný muž utrpieť pádom z terasy jedného z bytov bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahol," priblížil Pecek. Preverovaním presných okolností tohto prípadu sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II. "Bližšie informácie poskytneme akonáhle to situácia umožní," dodáva policajný hovorca.