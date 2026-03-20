Sekundy hrôzy na Liptove: Kôň sa utrhol z reťaze, seniora museli oživovať! Splašené zviera vletelo na parkovisko

LIPTOVSKÁ PORÚBKA – Bežná práca so zvieraťom sa v sekunde zmenila na boj o život. V obci Liptovská Porúbka zasahovali v utorok popoludní všetky záchranné zložky po tom, čo sa splašil kôň ťahajúci voz. Kým synovi sa podarilo včas zoskočiť a zachrániť si zdravie, jeho 76-ročný otec skončil s devastačnými zraneniami pod kolesami ťažkého voza.
Otec so synom pracovali v utorok (17. 3.) so záprahom na poli v blízkosti miestneho družstva. Pokojné popoludnie však prerušil nečakaný skrat zvieraťa. Kôň sa z ničoho nič splašil a začal nekontrolovane utekať. Informuje o tom televízia JOJ.
Podľa polície došlo k splašeniu koňa v momente, keď na voze sedeli obaja muži. Mladšiemu z dvojice sa podarilo v poslednej chvíli zoskočiť do bezpečia. Starší muž však také šťastie nemal. Z idúceho voza vypadol tak nešťastne, že ho kolesá následne prešli.
Boj o život a zdemolované autá
Splašené zviera však v šialenom behu pokračovalo ďalej aj so zvyškom voza. Namierilo si to priamo na neďaleké parkovisko, kde ako neriadená strela poškodilo až päť zaparkovaných osobných áut. Zamestnancov družstva zalarmoval obrovský hluk a volanie o pomoc.
Zraneného dôchodcu našli v bezvedomí a okamžite ho začali oživovať. Na miesto dorazili dve sanitky, ktoré prevzali kriticky zraneného muža. „Pacient bol na umelej pľúcnej ventilácii transportovaný do nemocnice v Liptovskom Mikuláši s diagnózou polytrauma,“ uviedla Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Policajti u vodiča záprahu požitie alkoholu nezistili, dychová skúška bola negatívna. Čo presne vyprovokovalo zviera k takému agresívnemu správaniu a následnej tragédii, je nateraz predmetom vyšetrovania.