Celodenná turistika ju pripravila o sily: Horskí záchranári pomáhali vyčerpanej turistke v Nízkych Tatrách

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Nízke Tatry-Jasná zasahovali v nedeľu popoludní pod Krakovou hoľou. Pomoc potrebovala vyčerpaná 54-ročná slovenská turistka. Informovala o tom HZS na webovej stránke.
Žena bola s manželom na modrom turistickom chodníku v blízkosti rázcestia Kosienky, Poľana, keď po celodennej turistike začala pociťovať veľké vyčerpanie. Dvojica zároveň v zimných podmienkach strácala orientáciu v teréne a keďže nedisponovala mapami, blúdila.
Záchranári jej smerovali na pomoc cez sedlo Javorie. Dvojicu zároveň telefonicky navigovali na presun k žltému turistickému chodníku, kde počkala na príchod horských záchranárov. Manželom poskytli energetické cukríky a následne ich sprevádzali dolinou Podroh k vozidlu HZS, ktorým ich previezli k Domu HZS. Keďže turisti boli bez zranení, ďalej pokračovali samostatne.