Danko otvorene: Premiérovi by sa hodila výmena členov vlády! Treba vymeniť dvoch ministrov, ostrá kritika Fica

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu a predseda koaličnej SNS Andrej Danko v nedeľu otvorene hovoril o možnej výmene niektorých členov vlády. Podľa jeho slov je potrebné vymeniť konkrétnych dvoch ministrov. Ako uviedol, výmena by sa hodila aj premiérovi Robertovi Ficovi a urobiť tak vedia aj bez dvoch, pre Danka problematických ministrov. Opätovne otvorene kritizoval premiéra.
Rekonštrukcia vlády je vec, ktorá v posledných mesiacoch rozdeľuje koalíciu. Niektorí jej členovia otvorene hovoria o tejto možnosti, iní sa k nej nevyjadrujú. V sobotu premiér Robert Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy však nevylúčil, že k tejto možnosti v budúcnosti môže dôjsť. V nedeľu otvorene o možnej rekonštrukcii vlády hovoril aj podpredseda parlamentu a predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Ten v posledných týždňoch otvorene vystupuje proti premiérovi, pričom jeho cieľom je podľa vlastných slov premiéra prebudiť.
Výmena ministrov by sa podľa Danka hodila aj premiérovi. "Samému mu musí byť trápne, že každú nedeľu sa postaví s Tiborom Gašparom, Marekom Parom a Robertom Kaliňákom, keď má ministra spravodlivosti, ktorý má prichádzať s návrhmi zákonov. Zúfalo nariekaš, že nevieš to riešiť. Tak na čo si premiér?“ komentoval Danko. Rovnaký pohľad majú podľa jeho slov mnohí voliči koalície. Navrhuje pritom dve mená, ktoré by bolo treba vymeniť. Jedným z nich je minister spravodlivosti Boris Susko, druhým je minister financií Ladislav Kamenický. V prípade oboch kolujú rôzne informácie. V uplynulom týždni niektorí opoziční poslanci informovali, že o post ústavného sudcu by mohol mať záujem minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ten to odmietol. „Momentálne som na pozícii ministra a neuvažujem o ničom inom, máme rozbehnutých veľa dobrých vecí a rád by som ich dokončil,“ uviedol minister pre TASR.
O Kamenickom, na druhej strane, sa hovorí ako o novom guvernérovi NBS. Ten však v diskusnej relácii JOJ24 odmietol špekulácie, že by mal ísť na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska a tým by malo dôjsť k rekonštrukcii vlády. „Ja budem robiť ďalej svoju robotu ako minister financií. Jediný človek, ktorý ma môže s nejakou ponukou alebo s čímkoľvek osloviť, je premiér, lebo on je ten, kto určuje, kto bude vo vláde a kto nebude. Nebudem sa o tom vôbec baviť, ja si budem robiť svoju robotu, som minister financií,“ zdôraznil. Okrem toho sa tento týždeň šírili v parlamente správy o tom, že ministra spravodlivosti by mohol na poste vymeniť Tibor Gašpar, ten to však označil "za kačicu".
Samotný premiér však v sobotu nevylúčil, že príde k takým okolnostiam, ktoré si budú vyžadovať rekonštrukciu vlády a zmeny v obsadení ministerstiev. Okrem toho sa čaká aj na hlasovanie o dôvere vlády pre zákon o dlhovej brzde. To aktuálne stojí na rozhodnutí Ústavného súdu. „V tom zákone nie je žiadny termín, čakáme na Ústavný súd. Ten zákon nie je dokonalý. Problém je, že momentálne uvedený zákon slúži iba na atakovanie vlády. Neslúži na to, na čo by mal slúžiť – na zlepšovanie verejných financií. Momentálne je nastavený tak, čo uznávajú všetci, že v podstate mnohé veci (v ňom) sú nevykonateľné,“ doplnil.