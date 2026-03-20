Útok na právničku v Trebišove ostro odsúdil minister spravodlivosti Susko

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) ostro odsúdil fyzický útok na právničku, ku ktorému došlo v piatok dopoludnia v obchodnom reťazci v Trebišove. Ako uviedol na sociálnej sieti, považuje ho za neprijateľný.
„Je nevyhnutné, aby bol tento čin dôkladne objasnený a aby každý, kto porušuje zákon, niesol za svoje konanie zodpovednosť. Ochrana bezpečnosti a dôstojnosti každého človeka musí zostať našou prioritou,“ uviedol minister. Útok na advokátku odsúdila aj Slovenská advokátska komora (SAK). „Odsudzujeme akékoľvek fyzické útoky na kohokoľvek, zároveň však vyjadrujeme veľmi vážne znepokojenie pri podozrení, že motívom útoku páchateľa mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania,“ uviedol mediálny odbor SAK.
Polícia informovala, že v piatok dopoludnia došlo k fyzickému útoku ostrým predmetom v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Záchranári previezli do nemocnice 54-ročnú ženu s povrchovým poranením hlavy a tváre. Podľa polície bola podozrivá osoba na mieste zadržaná a následne eskortovaná na policajné oddelenie. Pri útoku bol použitý doposiaľ neznámy ostrý predmet.