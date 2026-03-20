Piatok20. marec 2026, meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav

Útok na právničku v Trebišove ostro odsúdil minister spravodlivosti Susko

Boris Susko
Boris Susko
TASR

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) ostro odsúdil fyzický útok na právničku, ku ktorému došlo v piatok dopoludnia v obchodnom reťazci v Trebišove. Ako uviedol na sociálnej sieti, považuje ho za neprijateľný.

„Je nevyhnutné, aby bol tento čin dôkladne objasnený a aby každý, kto porušuje zákon, niesol za svoje konanie zodpovednosť. Ochrana bezpečnosti a dôstojnosti každého človeka musí zostať našou prioritou,“ uviedol minister. Útok na advokátku odsúdila aj Slovenská advokátska komora (SAK). „Odsudzujeme akékoľvek fyzické útoky na kohokoľvek, zároveň však vyjadrujeme veľmi vážne znepokojenie pri podozrení, že motívom útoku páchateľa mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania,“ uviedol mediálny odbor SAK.

 
 

Polícia informovala, že v piatok dopoludnia došlo k fyzickému útoku ostrým predmetom v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Záchranári previezli do nemocnice 54-ročnú ženu s povrchovým poranením hlavy a tváre. Podľa polície bola podozrivá osoba na mieste zadržaná a následne eskortovaná na policajné oddelenie. Pri útoku bol použitý doposiaľ neznámy ostrý predmet.

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Šport
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Správy
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Nevideli ste ho? Polícia pátra po obžalovanom Patrikovi z okresu Galanta
Domáce
Sekundy hrôzy na Liptove:
Sekundy hrôzy na Liptove: Kôň sa utrhol z reťaze, seniora museli oživovať! Splašené zviera vletelo na parkovisko
Domáce
FOTO Boris Susko
Útok na právničku v Trebišove ostro odsúdil minister spravodlivosti Susko
Domáce
Na Slovensku sa každoročne narodia desiatky detí s Downovým syndrómom, najviac ženám nad 35 rokov
Na Slovensku sa každoročne narodia desiatky detí s Downovým syndrómom, najviac ženám nad 35 rokov
Regióny

Zahraničné

Totožnosť Banksyho konečne odhalená:
Totožnosť Banksyho konečne odhalená: Stopy vedú z Ukrajiny cez Londýn až do New Yorku
dromedar.sk
Novinky v Tatrách: TAKÉTO
Novinky v Tatrách: TAKÉTO fotky ťa po novom môžu vyjsť poriadne draho! Národný park vytiahol novú zbraň na turistov
Zahraničné
Celkový výpadok energie postihol
Blackout v Španielsku a Portugalsku: Čo stálo za masívnym výpadkom? Experti majú odpoveď!
Zahraničné
Ilustračné foto
Dostupnosť v Rusku klesá: Správy miznú, hrozí úplný zákaz!
Zahraničné

Prominenti

Móda z Met Gala.
Dvere na najprestížnejšiu udalosť roka má zavreté! Nicki Minaj zatiaľ mlčí: Ticho pred búrkou?
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor Vinczeovci
Z Vinczeovcov je už štvorčlenná rodina: Poznáme pohlavie dieťatka, je to... Adela prehovorila
Domáci prominenti
Dráma po Oscaroch: Justin
Dráma po Oscaroch: Justin Bieber a Usher sa vraj pobili... Svedkami boli najväčšie hviezdy sveta!
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor sú
Radosť v rodine Vinczeovcov: K Maxíkovi pribudol súrodenec! Dvojica si adoptovala druhé dieťa
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vytiahla z nich MAJLAND
Vytiahla z nich MAJLAND a zničila im životy: Spoveď podvodníčky, ktorá presne vedela, čo chcú ZÚFALÍ muži počuť
Zaujímavosti
Jarná sezóna je tu:
Jarná sezóna je tu: Najkrajšia záhrada Európy otvorila svoje brány
dromedar.sk
Diviak si pomýlil obchod
NAJBIZARNEJŠÍ zákazník roka: DIVIAK si to namieril priamo k regálom, policajti ho museli vyprevadiť!
Zaujímavosti
Našli zlato za desiatky
Našli zlato za desiatky MILIÁRD eur: Pod obyčajným poľom sa skrýva 1 100 ton drahého kovu! Podarí sa ho vôbec vyťažiť?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!

Šport

FOTO Rozhodol silný záver: Zapletalová postúpila do semifinále, ďalej ide aj Gajanová
FOTO Rozhodol silný záver: Zapletalová postúpila do semifinále, ďalej ide aj Gajanová
MS v atletike
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Lyžovanie
Svah je odskúšaný, finále sa môže začať: Ledecká si polepšila, prekvapivé meno na čele
Svah je odskúšaný, finále sa môže začať: Ledecká si polepšila, prekvapivé meno na čele
Lyžovanie
Svetový rekord nebol potrebný: Mahučichová získala zlato, veľká kuriozita na striebornej priečke
Svetový rekord nebol potrebný: Mahučichová získala zlato, veľká kuriozita na striebornej priečke
MS v atletike

Auto-moto

TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky

Kariéra a motivácia

Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Vzťahy na pracovisku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín

Technológie

CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
Veda a výskum
2/3 ruských jadrových ponoriek sú v Arktíde. NATO čelí novej realite
2/3 ruských jadrových ponoriek sú v Arktíde. NATO čelí novej realite
Výzbroj a zbrane
Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Armádne technológie
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Pre kutilov

Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada

