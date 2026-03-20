Ďalšia facka pre koalíciu: S Ferenčákom nemôžu počítať! Kľúčová bude trojica huliakovcov

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Ján Ferenčák pár dní po svojom vylúčení zo strany Hlas-SD vyhlásil, že koalícia už nemôže počítať s jeho podporou.
„Nie som viazaný programovým vyhlásením vlády,“ uviedol Ferenčák v rozhovore na rádiu Expres. Poslaneckého mandátu sa vzdať však nechce, v parlamente chce pôsobiť aj naďalej. "Podporovať budem len tie zákony, ktoré sú pre ľudí a ktoré budú znamenať zlepšenie života ľudí na Slovensku," vysvetli. Poukázal na to, že ani doteraz nehlasoval za všetky koaličné zákony.
Bez Ferenčáka má koalícia 78 poslancov, čiže stále väčšinu. Traja poslanci, ktorí im ju zabezpečujú a môžu byť kľúčovým jazýčkom na váhach, sú však poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka. Matematika je v toto prípade pre koalíciu neúprosná - ak huliakovci budú chvieť, môžu zablokovať parlament, koalícii nebudú prechádzať zákony a fungovanie Národnej rady bude ochromené.
Podnet prišiel z "Ferenčákovho" Kežmarka
Predsedníctvo strany Hlas potvrdilo vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany v stredu. Tento krok prišiel na návrh okresnej organizácie Kežmarok, ktorej členovia vyjadrili znepokojenie nad jeho verejným pôsobením v regióne aj na celoslovenskej úrovni.
Podnet okresnej organizácie následne prerokovala Krajská rada Hlasu v Prešovskom kraji, ktorá návrh na vylúčenie jednomyseľne schválila. Rozhodnutie predsedníctva strany je tak formálnym potvrdením regionálneho návrhu a vôle straníckych štruktúr v území. Informovala o tom strana prostredníctvom tlačovej správy. "Veríme, že Ján Ferenčák dodrží svoj verejný prísľub, ktorý opakovane vyslovil, a bude aj naďalej podporovať vládnu koalíciu," dodali.
Pozemky aj korupcia
Firme poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku. Prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. Portál uviedol, že v príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom síce nie je priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014.
Strana Demokrati pred časom informovala o údajnom obvinení Jána Ferenčáka z korupcie. Obvinenie vraj má súvisieť s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčak ešte minulý týždeň uviedol, že o svojom údajnom obvinení nevie a politikov z Demokratov vyzval k tomu, aby zverejnili pôvod takej informácie.