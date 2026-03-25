Ján Ferenčák potvrdil opätovnú kandidatúru na primátora Kežmarku

KEŽMAROK - Ján Ferenčák sa bude opätovne uchádzať o post primátora Kežmarku. Svoju kandidatúru oficiálne potvrdil s tým, že do kampane ide s očakávaním vecnej a korektnej diskusie o tom, kam sa má mesto ďalej posunúť.
Do funkcie primátora Kežmarku ho prvýkrát zvolili v roku 2014 a od roku 2020 je aj poslancom Národnej rady SR. „Moju opätovnú kandidatúru na post primátora mesta môžem oficiálne potvrdiť. Je to rozhodnutie, ktoré potrebovalo dozrieť a prikladám mu plnú vážnosť. Som presvedčený, že komunálna politika má byť najmä o konkrétnej práci pre mesto a o dodržiavaní toho, čo človek sľúbil,“ uviedol Ferenčák, ktorý v najbližšom období plánuje predstaviť odpočet toho, čo sa mu podarilo splniť z predchádzajúcich záväzkov. Následne odprezentuje víziu a priority pre ďalšie obdobie.
archívne video
„Ako vždy, o výsledku rozhodnú obyvatelia Kežmarku - ja k tomu pristupujem s rešpektom a pokorou,“ dodal kežmarský primátor. Informácie k otázkam podpory politických strán a tímu kandidátov na poslancov bude komunikovať v rámci kampane v neskoršej fáze, spolu s predstavením vízie a tímu.