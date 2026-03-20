Inšpekcia varuje pred TÝMTO svetlom na FOTO: Museli ho stiahnuť z trhu! Skúšky priniesli alarmujúce zistenie

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nebezpečným LED svetlom na toaletu čínskeho pôvodu, ktoré obsahuje extrémne vysoké množstvo olova. Pri skúške bola nameraná o 361-krát vyššia koncentrácia olova, než je povolená hodnota.
Inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke nebezpečný výrobok "LED svetlo na toaletu, Item no.: TBL-1175", pôvodom z Číny. Ide o LED svetlo na toaletu bielej farby. SOI približuje, že výrobok má na zadnej strane vstup pre vkladanie 3 batérií typu AAA a predáva sa zabalený v kartónovej krabici. Na obale výrobku je uvedené obchodné meno a adresa výrobcu, označenie CE a EAN kód.
Dôvôdom jeho nebezpečnosti je vážne riziko pre životné prostredie. "Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb)," približuje SOI s tým, že nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie bola 36,1 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 %.
Opatrenia na ochranu trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečných výrobkov na trhu, k ich stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.