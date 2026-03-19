Spor o liek Keytruda pokračuje: Union trvá na nároku na náhradu škody

BRATISLAVA - Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) si nemyslí, že zrušenie rozsudku vo veci jej žaloby voči Ministerstvu zdravotníctva (MZ) v súvislosti s kategorizáciou lieku Keytruda znamená, že nárok na náhradu škody nie je dôvodný. Uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa jej slov bol rozsudok pre zmeškanie zrušený pre procesné pochybenie súdu prvej inštancie.
„Neznamená to však, že náš nárok nie je dôvodný. Nárok je založený na základe nezákonného rozhodnutia ministerstva zdravotníctva, ktorým došlo k nezákonnej kategorizácii lieku, čím našej zdravotnej poisťovni bola spôsobená škoda vo výške 1,3 milióna eur. O nároku bude opäť teda rozhodovať súd prvej inštancie,“ uviedla.
Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok pre zmeškanie vo veci žaloby Union ZP v súvislosti s kategorizáciou lieku Keytruda a vec vrátil na nové konanie. V stredu (18. 3.) o tom informovalo MZ s tým, že rozhodnutie víta. O nároku na náhradu škody má opätovne rozhodovať Mestský súd Bratislava IV. Podľa rezortu si poisťovňa Union vo februári 2023 uplatnila náhradu škody vo výške viac ako 1,3 milióna eur v súvislosti s rozhodnutím o podmienenom zaradení lieku Keytruda do zoznamu kategorizovaných liekov. Mestský súd Bratislava IV rozhodol v novembri 2024 rozsudkom pre zmeškanie v prospech žalobcu a zaviazal MZ na úhradu požadovanej sumy. Ministerstvo tvrdí, že o prebiehajúcom súdnom konaní nemalo vedomosť, keďže súdne písomnosti boli doručované nesprávnym spôsobom.