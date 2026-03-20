Myslia si, že ak majú peniaze, môžu všetko?! Bojnická zoo zverejnila šokujúce informácie: TOMUTO musia čeliť

BOJNICE - Zoologická záhrada v Bojniciach v posledných dňoch eviduje zvýšený záujem verejnosti o medvieďatá, ktorých sa ujali potom, ako prišli o matku. Nie všetky reakcie sú však pozitívne, stretli sa vyhrážaním, vulgarizmami aj neodbytnosťou.
Zoo uviedla, že sa streli v súvislosti s osirelými mláďatami so situáciami, ktoré sú za hranou. "Ale ponuky peňazí výmenou za kontakt so zvieratami, snahy o „vybavenie si výnimky“ či neprimerané správanie voči nášmu personálu sú pre nás neprijateľné," odkázali.
Ľuďom pripomenuli, že medvieďatá sú voľne žijúce zvieratá v citlivom stave a veku. "Ich zdravotný stav a vývoj si vyžaduje maximálny pokoj a odbornú starostlivosť bez kontaktu s ľuďmi. Nie je možné ich hladkať, fotografovať ani sa s nimi stretávať, a to bez ohľadu na akúkoľvek ponuku či formu ´pomoci´. "Tieto pravidlá neplatia ´len pre niekoho´ – platia pre každého bez výnimky. Našou prioritou je ich zdravie, bezpečie a budúcnosť. Nie peniaze, nie tlak, nie požiadavky jednotlivcov," odkázali.
"Ďakujeme všetkým, ktorí to chápu a rešpektujú. A veríme, že väčšina z vás stojí na strane zvierat. Veľmi si vážime podporu, ktorú nám mnohí z vás prejavujú – či už milými slovami, alebo pomocou. Aj vďaka tomu majú šancu na kvalitný život," dodali a na záver ešte raz pripomenuli, že "divoké zviera nie je na dotyk. Ani za peniaze. Bodka."