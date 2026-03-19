Opozícia vyzýva ministra Šaška: PS chce vedieť, z čoho sa bude financovať dostavba novostavaných nemocníc

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS sa pýta, z čoho sa bude financovať dostavba nemocníc v Martine, Banskej Bystrici a Prešove. Upozorňuje na to, že projekty majú z plánu obnovy zabezpečené financovanie len do fázy hrubej stavby. Vyzýva preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby jasne povedal, z čoho a ako sa bude dostavba financovať. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Oskara Dvořáka (PS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„My už dnes potrebujeme mať alokované peniaze jasne v rozpočte a potrebujeme mať určené financovanie na tieto nemocnice, aby sme ich vedeli dokončiť, vedeli ich opláštiť, urobiť rôzne dokončovacie práce, nakúpiť prístroje,“ skonštatoval. Obáva sa, že sa nemocnice nedokončia a Slovensko zostane staveniskom. Apeloval preto na vládnych predstaviteľov, aby garantovali peniaze na dostavbu zdravotníckych zariadení. „A nestrkali hlavu do piesku s tým, že ďalšia vláda sa má o to postarať,“ doplnil.
Poslanec parlamentu Ján Hargaš (PS) zase kritizoval posun termínu ukončenia realizácie projektu Budovanie životných situácií. Pripomenul, že ho schválil parlament cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona. Hargaš mieni, že v tomto projekte malo problémy s omeškaním spôsobovať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Šaška sa preto pýtal, či vie deklarovať, že do nového termínu 1. júla všetko stihnú zrealizovať.