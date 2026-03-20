Dráma na klinike v Nitre: Pacient sa sťažoval na bolesti v hrudi, po masívnom kašľaní z neho vyšlo TOTO!

NITRA - Ak máte naštudované základy biológie a prírodopisu, viete, že množstvo parazitov, ktoré na človeka striehne, je skutočne veľké. Jeden z nich sa však objavuje častejšie, ako tie ostatné, no usídľuje sa najčastejšie v oblasti čriev. V Nitre sa však objavil pacient, ktorý ho nakoniec vykašľal, pričom mal najskôr problémy s dýchaním a nazdával sa, že práve srdce je problémom.
O pomerne netradičnom prípade na sociálnej sieti informoval lekár Libor Gombala. Išlo o škrkavku detskú, ktorú verejnosť pozná pod oveľa známejším hovorovým výrazom - hlísta. Tá sa usídľuje zvyčajne v úplne inej časti tela, no v tomto prípade zrejme migrovala telom pacienta.
Najskôr si mysleli, že je to srdce
Ku nevídanému javu prišlo až na kardiologickej klinike v Nitre, kam pacient prišiel so sťažnosťami na zníženú kvalitu života. Pociťoval totiž bolesti v hrudi a lekári mali najskôr aj podozrenie na zlyhávajúce srdce.
Začal kašľať a vykašľal ... parazita
Zvrat nastal v momente, keď pacient začal kašľať. Lekári sledovali, ako z pacienta vyšlo niečo, čo im je dôverne známe. "Tento parazit bežne napáda tráviaci trakt, no v niektorých prípadoch môže počas svojho vývojového cyklu migrovať cez krvný obeh do pľúc. Odtiaľ sa môže dostať do dýchacích ciest a byť vykašľaný," napísal lekár v príspevku na sociálnej sieti.
Práve ona migrácia parazita boli bolesti, ktoré pacient pociťoval v hrudi. Tieto príznaky mohli pripomínať kardiologické ochorenie.
Išlo o symptómy ako:
- kašeľ
- dýchavičnosť
- tlak na hrudníku
"Nezanedbávajte príznaky ako dýchavičnosť, tlak na hrudníku či pretrvávajúci kašeľ – vždy je dôležité ich odborne vyšetriť," uzavrel lekár Gombala.