Vláda schválila opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty za ropnej núdze

BRATISLAVA - Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa prijímajú opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Naftu bude možné tankovať len do nádrže a do jednej nádoby s objemom najviac 10 litrov. Tankovanie sa obmedzuje na 400 eur na tankovanie do jedného vozidla. Materiál na rokovanie vládneho kabinetu predložila Správa štátnych hmotných rezerv SR.
„Ustanovuje sa obmedzenie predaja motorovej nafty tak, že je možné predať motorovú naftu na čerpacích staniciach len do palivovej nádrže motorového vozidla a do jednej prenosnej nádoby určenej na skladovanie a prepravu motorovej nafty s objemom najviac 10 litrov, a to na 30 dní odo dňa vyhlásenia nariadenia v Zbierke zákonov. Samoobslužné čerpacie stanice bez obsluhy a čerpacie stanice, ktoré toto opatrenie nedokážu dodržiavať, budú zatvorené,“ spresnila vo vládnom materiáli správa hmotných rezerv.
Predaj motorovej nafty sa obmedzuje na finančný limit 400 eur na tankovanie do jedného motorového vozidla. Vláda dočasne taktiež obmedzuje vývoz motorovej nafty z územia SR na územie iného členského štátu EÚ alebo na územie tretieho štátu, a to na 30 dní odo dňa vyhlásenia nariadenia vlády.
Kabinet nariadením zavádza osobitnú cenotvorbu motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky, a to tak, že sa určuje osobitná cena nafty pre všetky kategórie motorových vozidiel registrované mimo územia SR.