Zrkadlo pre progresívcov: Šimečkov odchod žiada nemalá časť vlastných voličov! PRIESKUM ukázal čísla

BRATISLAVA - Reprezentatívny prieskum agentúry SCIO odhalil, že medzi voličmi Progresívneho Slovenska (PS) existuje významná skupina, ktorá očakáva odstúpenie predsedu Michala Šimečku po medializovanej kauze týkajúcej sa jeho rodiny. Potvrdenie jeho funkcie bez protikandidáta by mohlo ovplyvniť preferencie hnutia a posunúť časť sympatizantov k nerozhodnutým alebo ku konkurenčným stranám.

Podľa prieskumu SCIO z februára 2026 si takmer 13 % voličov PS myslí, že Šimečka by mal po medializovanej kauze vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Prieskum sa realizoval na vzorke 1 000 respondentov.

„Dá sa predpokladať, že potvrdenie predsedu hnutia na nadchádzajúcom kongrese, kde zatiaľ nemá protikandidáta, môže túto skupinu voličov vyrušiť a primäť k prechodu medzi nerozhodnutých. Práve to bol trend u viacerých pôvodných sympatizantov PS bezprostredne po kauze. Inou alternatívou je prechod k hodnotovo a programovo podobným stranám, obzvlášť k SaS, resp. Demokratom,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.

Reakcia opozičných a koaličných voličov

Prieskum zároveň ukázal, že voliči ostatných opozičných strán sú k Šimečkovi výrazne kritickejší než jeho vlastná základňa. Napríklad v KDH vyjadrilo kritický postoj 38 % respondentov, v hnutí SLOVENSKO 30 %.

Koaliční voliči sú voči nemu ešte kritickejší – v SMER-SD a SNS až 82 % respondentov. Analytici tiež upozorňujú, že kritickejšie postoje prejavili muži, respondenti so stredoškolským vzdelaním a staršie vekové kategórie.

Nadchádzajúci kongres PS tak zrejme nebude len formálnym potvrdením lídra, ale aj signálom smerom k voličskej základni. Otázkou zostáva, či hnutie dokáže presvedčiť kritickú 13-percentnú časť svojich voličov, že kauza je uzavretá, alebo sa potvrdí trend oslabovania v prospech menších opozičných subjektov.

