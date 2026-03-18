Štartuje Testovanie 9! Viac ako 45-tisíc deviatakov čakajú náročné úlohy: Pozrite si zmeny v tomto ročníku

BRATISLAVA - Žiakov základných škôl (ZŠ) čaká v stredu a vo štvrtok (19. 3.) Testovanie 9. Absolvuje ho 45.690 deviatakov z 1490 škôl. Uviedli to z ministerstva školstva. Po novom sa do testovania nezapoja žiaci gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, ktorí boli prijatí na vzdelávanie z ôsmeho ročníka ZŠ.
V stredu sa uskutoční externé testovanie žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vo štvrtok nasleduje testovanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Testy zo všetkých vyučovacích predmetov, okrem ukrajinského jazyka a literatúry, pozostávajú z 30 úloh. Test zo slovenského a z maďarského jazyka a literatúry obsahuje popri 20 úlohách s výberom odpovede aj desať úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky je zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci budú mať na riešenie testu zo slovenského jazyka a z maďarského jazyka k dispozícii 70 minút a na riešenie testu z matematiky 90 minút.
Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z dôvodu choroby alebo iných objektívnych dôvodov nezúčastnia na riadnom termíne, sa bude konať na vybraných školách v rámci kraja 1. apríla z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským bude náhradný termín 8. apríla.