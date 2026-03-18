Pellegriniho ostrý odkaz vláde: Kvalita zákonov je zlá, končím s tolerovaním prílepkov a skrátených konaní

BRATISLAVA - Úroveň legislatívneho procesu a tvorba nových zákonov na Slovensku je zlá. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Apeluje na vládu a parlament, aby sa vrátili k štandardnému legislatívnemu procesu. Hlava štátu tiež skritizovala zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky k zákonom, ktoré spolu nesúvisia. Avizuje, že odteraz bude takéto prílepky dôsledne posudzovať a vracať späť do NR SR.
„Žiaľ, po vzore predchádzajúcej vlády aj pri tejto vládnej koalícii sme svedkami extrémneho počtu skrátených legislatívnych konaní. (...) Mám taký pocit, že častokrát to skrátené legislatívne konanie už začína byť zneužívané alebo využívané na to, že ministerskí úradníci v dostatočnom predstihu nepripravujú legislatívu,“ skonštatoval Pellegrini.
Poukázal tiež na nesúvisiace prílepky k zákonom. Tvrdí, že pri podpisovaní takýchto prílepkov vždy uprednostnil obsah pred formou, no po poslednej schôdzi to podľa neho dosiahlo svoje limity. „Dopredu chcem upozorniť tak NR SR, ako aj vládu SR, že budem veľmi pozorne a dôsledne sledovať, či boli alebo neboli splnené náležitosti na prijatie niečoho v skrátenom legislatívnom konaní. A či vôbec nejaký prílepok, čo je porušenie legislatívnych pravidiel, môže alebo nemôže byť schválený a podpísaný a či dáva vôbec logiku s pôvodne navrhovaným zákonom,“ uviedol prezident.
Vypúšťanie sporných prílepkov
Pri takýchto zákonoch bude podľa vlastných slov navrhovať vypustiť tieto prílepky alebo vráti zákony ako celok. „Pretože v opačnom prípade sa kvalita legislatívneho procesu na Slovensku bude len a len zhoršovať,“ poznamenal Pellegrini.
Zároveň poukázal na to, že v utorok (17. 3.) schválil podobný typ zákona, a to zákon o pohrebných službách a vojnových hroboch s dvoma prílepkami. Jeden sa týkal termínov, ktoré sú podmienené pre úspešné čerpanie plánu obnovy a druhý prílepok bol návrh na zrušenie zákona, ktorým sa rušil Úrad na ochranu oznamovateľov. Pellegrini avizoval, že v tomto prípade prílepky ešte podpíše. Svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že samotné zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov napadol vo svojom vete a chce tiež, aby Slovensko získalo prostriedky z plánu obnovy.
Zvyšovanie dôveryhodnosti inštitúcií
Raši súhlasil s prezidentom, že skrátené legislatívne konania a prílepky nezvyšujú dôveryhodnosť žiadnej inštitúcie. Považuje za dôležité, aby kvalita legislatívneho procesu bola čo najvyššia. „Beriem to nielen ako výzvu do vlastných radov, do radov poslancov Národnej rady, ale aj ako výzvu pre vládu SR, lebo skrátené legislatívne konanie má svoje parametre a dôvody,“ povedal. Šéf parlamentu deklaroval, že v NR SR urobia všetko pre to, aby sa s tým vysporiadali. „Verím, že aj vláda SR si to vezme za svoje a bude nám predkladať naozaj iba v nevyhnutných prípadoch skrátený legislatívny proces,“ podotkol Raši.
Prezident zároveň poukázal aj na úroveň diskusie v slovenskom parlamente. Vytratila sa podľa neho debata argumentov a faktov. Pellegrini verí, že po nadobudnutí účinnosti nového rokovacieho poriadku a etického kódexu sa pomery v Národnej rade zlepšia. „Nový rokovací poriadok je aj o tom, že opozícia môže obštruovať, má na to právo, ale opozícia nemôže znefunkčniť parlament SR. Pretože NR SR je legislatívny orgán, ktorý schvaľuje legislatívu a musí fungovať,“ ozrejmil Raši.
Hlava štátu v stredu tiež pripomenula, že opozícia má v parlamente právo na prerokovanie svojich návrhov a malo by jej to byť umožnené. Skritizovala aj to, že koalícia zneužíva svoju väčšinu a bráni prerokovávaniu návrhov na odvolanie jednotlivých ministrov, celej vlády či premiéra. „Ak opozícia vyzbiera príslušný počet podpisov poslancov, splní podmienky rokovacieho poriadku, má právo prerokovať si svoje návrhy na odvolanie akéhokoľvek člena vlády,“ poznamenal Pellegrini. Koalícia tak podľa neho toto odvolávanie musí strpieť.
Výkon štandardnej opozičnej politiky
„Pokiaľ vládna koalícia disponuje väčšinou hlasov, nie je dôvod odkladať a zneužívať svoju silu a brániť opozícii vo výkone svojej štandardnej opozičnej politiky. Samotným návrhom na odvolanie ministra a potom neúspešným hlasovaním o jeho odvolaní sa nič zlé pre koalíciu nedeje,“ skonštatoval prezident. Raši v tejto súvislosti reagoval, že poslanci za Hlas-SD boli pripravení rokovať o vyslovení nedôvery, no na žiadosť koaličných partnerov sa návrhy posúvali.
Prezident aj predseda NR SR sa na stretnutí dotkli aj ústavného zákona o dlhovej brzde, podľa ktorého vláda doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie nedôvery. „Bolo vcelku veľkou hanbou, ak nakoniec vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, bude musieť požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery z dôvodu toho, že jej to prikáže alebo rozhodne Ústavný súd SR,“ myslí si Pellegrini. Nevidí dôvod, aby sa toto hlasovanie odkladalo, ak vládna koalícia disponuje väčšinou.
„Všetok tento prístup, akým sa vládna koalícia v parlamente správa, sa môže rovnakým spôsobom vládnej koalícii vrátiť, ak bude po budúcich parlamentných voľbách napríklad v opozícii. Potom bude čeliť rovnakému správaniu sa novej vládnej koalície, čo si nemyslím, že sa bude opozičným stranám páčiť,“ skonštatoval prezident. Apeluje preto na návrat štandardného parlamentného demokratického správania, kde má opozícia svoje právomoci a koalícia má svoju väčšinu.